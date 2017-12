Tragedie rutieră

20:29:00 / 09 Aprilie 2014

Emanuel te iubesc

Ia va rog frumos sa nu mai comentati pe aici are 4 ani de cand nu mai e cu noi saracut credeti ca stiti ce e durere .. Nu nu stiti nimic dupa 4 ani de zile si crede tine ca la fiecare vorba mama mea tot are intentia de a intreba ce face manutu .. Nu stiti nimic vorbiti sa va aflati in treaba Lasa`til sa se odihneasca in pace era un copil ne mai pomeni ..Nu cunoste nu vorbi si totul o sa fie bine Te iubesc Fratioare sa sti ca nu te.am uitat si nu te vom uita niciodata o sa ramai mereu acolo in inimile voastre