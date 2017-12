Tragi-comedie perpetuă în PNȚCD

10:54:45 / 09 Mai 2015

Tapliuc descultul

Tapliuc,intr-o adunare cospirativa ,la o tuica indoita cu apa.s-a hotarit ca vrea presedinte.La chemat pe Panaramescu la Constanta si-a adunat gonacii si sa proclamat Presedinte.Doi idioti,si Pavelescu si Tapliuc.Astia nici la IAS-uri nu ierau buni.Tapliuc nici in familie nu are cvorum,dapai la partid.Daca isi depunea si Bolohan ''motiunea''asa cum se vorbea,imparteau 30 la 2.si iesea circ.La SNC au fost mai multi in prezidiu decit in sala.Ati avut inregistrate aplauzele ,de la ''congresul'' lui Panaramescu de la Brasov?