Traian Băsescu - tătucul anti-autostrăzi al României

Vicepreşedintele PNL Relu Fenechiu atrage atenţia că lucrările rămase pentru construcţia autostrăzii Cernavodă - Medgidia au fost atribuite firmei care a avut un preţ cu 30% mai mare decât cel mai bun ofertant şi îi cere explicaţii ministrului Anca Boagiu. Fenechiu susţine, într-o scrisoare deschisă, că în mandatul Ancăi Boagiu \"a devenit o regulă atribuirea contractelor de lucrări pe criteriul \"preţul cât mai ridicat\"\". El argumentează că atribuirea lucrărilor de finalizare a construcţiei autostrăzii Cernavodă - Medgidia s-a făcut consorţiului de firme Astaldi/Max Boegl, deşi valoarea licitată de acest consorţiu este de 498,8 milioane de lei, \"mult mai mare decât oferta consorţiului clasat pe primul loc (FCC şi Delta, cu o ofertă de 379 de milioane de lei), dar şi decât a altor patru firme sau consorţii ce au participat la licitaţie (Spedition UMB cu 429 milioane de lei, OHL / Soares da Costa cu 451 milioane de lei, Vega \'93 / Selina / Arcadia / Consitrans cu 492 milioane de lei şi Monteadriano cu 498 milioane de lei)\". \"Nu pot să nu mă întreb, pe de o parte, cum se face că firma FCC, apreciată ca fiind nepotrivită pentru această lucrare, derulează multe alte lucrări de anvergură pentru CNADNR (de exemplu, reabilitarea a 90 de kilometri de drum european între Dej şi Baia Mare), la care nu aţi indicat vreodată că ar fi probleme? Pe de altă parte, dacă firma Astaldi este mult mai serioasă decât FCC - cum se explică totuşi faptul că nu demult aţi ameninţat cu rezilierea tocmai firma Astaldi, în lumina performanţei dezastruoase în cadrul contractului de reabilitare a DN 79 Arad - Oradea?\", se interesează Fenechiu. \"Din păcate, asemenea aranjamente la licitaţiile de drumuri au devenit regula numărul 1 în mandatul dumneavoastră. Vă aduc aminte că în luna mai a acestui an, în urma neregulilor grave în atribuirea contractelor de construcţie de autostrăzi pe axa Nădlac - Sibiu (nereguli care au prejudiciat bugetul de stat cu peste 100 de milioane de euro), două mari federaţii europene ale constructorilor (European International Contractors - EIC - şi European Construction Industry Federation - FIEC) au adresat o scrisoare deschisă comisarilor europeni pentru piaţa internă şi pentru dezvoltare regională (Michel Barnier şi, respectiv, Johannes Hahn) în care acuzau grave incorectitudini în procesul de atribuire a lucrărilor de drumuri în România. În această scrisoare, federaţiile arată că \"Romanian Contracting Authorities often reject adequate technical solutions with the argument that the technical proposals are not consistent [...]\" - cu alte cuvinte, reiese că ofertele tehnice nu sunt evaluate corect. Probabil tot printr-un astfel de mecanism aţi reuşit să atribuiţi lucrările rămase pentru construcţia autostrăzii Cernavodă - Medgidia firmei care a avut un preţ cu 30% mai mare decât cel mai bun ofertant!\", remarcă liberalul. Vicepreşedintele PNL îi solicită lui Boagiu să comunice motivul pentru care s-a decis atribuirea acestui contract consorţiului clasat pe locul 6 din punctul de vedere al ofertei financiare, la un cost suplimentar de 120 de milioane de lei faţă de cel mai bun ofertant. \"De asemenea, atrag atenţia DNA asupra necesităţii de a se autosesiza şi de a demara o anchetă cu privire la atribuirea acestui contract de lucrări\", adaugă el. \"În final, nu îmi rămâne decât să remarc demagogia ieftină de care daţi dovadă atunci când afirmaţi cât de mult bine faceţi naţiunii române (prin măsuri precum rezilierea contractului Autostrăzii Transilvania - reziliere care probabil va întârzia finalizarea proiectului cu zece ani şi va dubla costurile acestuia), însă reuşiţi să furaţi 120 de milioane de lei (adică şase lei din buzunarul fiecărui român) printr-un contract pentru doar 20 de kilometri de autostradă. În concluzie, o vorbă de campanie a patronului dumneavoastră, Traian Băsescu - tătucul anti-autostrăzi al României, ar trebui rescrisă astfel: \"Când ne-aţi votat, nu v-aţi putut voi imagina cât de mult putem noi fura\"\", conchide Fenechiu.