Traian Băsescu a minţit cu privire la studiile mezinei Elena

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, într-o emisiune televizată, că fiica sa şi-a terminat studiile în Statele Unite: “Fiica mea este mult mai deşteaptă decît o credeţi, e totuşi un copil care a terminat în Statele Unite, la James Madison University, şi-a echivalat studiile şi aici, vorbeşte foarte bine o limbă străină. Sînt destui pe care i-am trimis în Parlamentul European fără să vorbească”. Agenţia de presă HotNews, care îi citează pe reprezentanţii James Madison University (JMU), spune însă că mezina familiei Băsescu a urmat două semestre în regim part time, în toamna lui 2002 şi primăvara lui 2003, la acea universitate americană, ceea ce nu înseamnă că a absolvit cursurile acestei instituţii de învăţămînt, aşa cum a susţinut tatăl ei. “Ea nu a obţinut o diplomă JMU. Acest student s-a înscris la nouă ore-credit pentru ambele semestre, din toamna lui 2002 şi primăvara lui 2003. JMU consideră că un student este full-time cînd se înscrie la 12 ore-credit sau mai mult”, se arată în răspunsul oficial al Universităţii James Madison din Statele Unite trimis agenţiei de presă. Universitatea Româno-Americană susţine că Elena Băsescu şi-a petrecut ultimul an de facultate la JMU în cadrul unui schimb de studenţi. Cu toate acestea, în CV-ul Elenei Băsescu de masterand la SNSPA scrie că a studiat doi ani în America, nu unul singur. Secretarul general al Universităţii Româno-Americane, Marin Georgescu, a explicat pentru agenţia de presă cum a ajuns fiica lui Băsescu în Statele Unite: “Noi avem un program de schimb de studenţi cu Universitatea James Madison. Elena Băsescu a intrat în acest schimb de studenţi în ultimul an de facultate. Ea a studiat acolo un an, adică două semestre. La întoarcere, o parte din materii şi examenele date acolo s-au echivalat, dar numai acele discipline care se regăsesc la ambele universităţi. În rest, a fost nevoită să susţină examene”. Georgescu a precizat că studiile din Statele Unite nu sînt menţionate pe diploma de absolvent a mezinei preşedintelui: “Nu se poate spune că a terminat în Statele Unite. Elena Băsescu a susţinut licenţa la Universitatea Româno Americană”. În apărarea şefului statului a “sărit” Elena Băsescu, care a declarat, ieri, la un post de televiziune, că tatăl său nu a minţit cînd a spus că ea a terminat şcoala în SUA, ci doar că nu a specificat că a făcut ultimul an de studii la o universitate americană.