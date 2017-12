“Traian Băsescu e implicat în traficul cu arme de pe vremea lui Ceauşescu”

Jurnalistul Sorin Roşca Stănescu continuă dezvăluirile incendiare legate de implicarea familiei prezidenţiale în trafic cu armament. Vineri, pe blogul personal, jurnalistul a afirmat că Traian Băsescu este implicat în operaţiuni cu armament de cînd a fost numit, în regimul comunist, şef al Agenţiei NAVROM la Anvers. În acelaşi timp, fostul preşedinte al PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, la Constanţa, că sub patronajul fratelui preşedintelui sînt tranzitate prin Portul Constanţa “containere din China cu mărfuri subevaluate şi aşa mai departe”. Lipsa reacţiei autorităţilor în scandalurile cu armament legate de familia prezidenţială este criticată, deopotrivă, atît de către Roşca Stănescu, cît şi de primarul Constanţei, Radu Mazăre. “Este ţara lui Papură Vodă. Pe mine mă anchetează ANI pentru că o firmă în care eu am fost acţionar acum şase ani a cîştigat o licitaţie, iar fratele lui Băsescu este implicat în trafic de armament şi nu-l controlează nimeni, nici pe el, nici pe fratele său”, a declarat primarul.

Jurnalistul Sorin Roşca Stănescu a revenit, vineri, pe blogul personal, cu noi informaţii şi dezvăluiri şocante legate de implicarea familiei Băsescu în traficul cu armament. După ce, luni, l-a acuzat pe Mircea Băsescu de implicare într-o operaţiune ilicită de trafic cu explozibili şi muniţie, alături de o persoană suspectată de legături cu organizaţii teroriste de către Interpol, vineri, Stănescu a scris că preşedintele Traian Băsescu ar fi implicat în traficul cu armament încă de pe vremea lui Nicolae Ceauşescu. Mai mult decît atît, jurnalistul ridică din nou semne de întrebare asupra implicării lui Traian Băsescu în cazul răpirii jurnaliştilor români din Irak, întrebîndu-se dacă nu cumva Băsescu este misteriosul personaj supranumit \"Profesorul\", despre care se crede că l-ar fi ajutat pe teroristul Omar Hayssam să fugă din România. ”În ciuda impresiei generale, implicarea lui Traian Băsescu în traficul cu arme şi în alte activităţi dubioase nu reprezintă nicidecum un subiect nou. Numeroase articole din întreaga presă, dintre care unele sînt chiar de dată foarte recentă, semnalau faptul ca actualul preşedinte are o istorie extrem de bogată în acest sens, care debutează încă de pe vremea lui Ceauşescu, cînd Băsescu a fost numit şef al Agenţiei NAVROM la Anvers, unde adevăratul său rol ar fi fost acela de a facilita contracte de armament României pe piaţa supusă embargoului internaţional\", scrie Sorin Roşca Stănescu. “De (prea) multe ori, în dezbaterea legată de aceste afaceri dubioase este amintit un alt nume celebru, cel al lui Ioan Talpeş, care a ocupat între altele funcţiile de director al SIE şi de consilier prezidenţial. După cum rezultă între altele din materialul de mai jos, autorităţile nu s-au grăbit niciodată să clarifice neregulile semnalate atît de presă, cît şi de politicenii aparţinînd unor formaţiuni politice distincte\", adaugă jurnalistul.

“Mircea Băsescu e marele aranjor şi patron al operaţiunilor din Portul Constanţa”

Fostul preşedinte al PNL, Călin Popescu Tăriceanu, l-a criticat, vineri, la finalul Delegaţiei Permanente a partidului, organizată la Constanţa, pe preşedintele Traian Băsescu, acuzîndu-l că, în mijlocul crizei, e ocupat mai mult cu gestionarea scandalurilor din familie. \"În această situaţie în care domnul Boc de fapt nu este decît o simplă marionetă a domnului Băsescu, cel care poartă responsabilitatea majoră este Băsescu, care, din păcate, este ocupat cu alte chestiuni mult mai importante pentru el decît pentru ţară: cum să-şi gestioneze situaţia proprie cu toate scandalurile în care este implicat el, familia lui, fata, familia mai extinsă - frate, familia adoptată sau cooptată - la Ministerul Turismului, familia din provincie, de la Constanţa\", a susţinut Tăriceanu. Mai mult, Tăriceanu a susţinut că Mircea Băsescu controlează operaţiunile în Portul Constanţa: \"Tot ce înseamnă operaţiune în Portul Constanţa este arondat la firma lui Mircea Băsescu, pentru că el este marele aranjor şi marele patron al operaţiunilor care se petrec în port, de care am mai auzit şi noi cum se fac, cu containere din China, cu marfă subevaluată şi aşa mai departe, care trec bine-merci şi nu se întîmplă nimic pentru că au patronajul fratelui preşedintelui!”.

Tratament discreţionar din partea autorităţilor pentru familia prezidenţială?!

Şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, a subliniat, vineri, răspunzînd întrebărilor unor jurnalişti, lipsa de reacţie a autorităţilor în cazul scandalurilor legate de traficul de armament ]n care se vehiculează numele familiei Băsescu. Mazăre a amintit că, în timp ce el este cercetat într-un al treilea dosar de către Agenţia Naţională de Integritate, dosar în care, concomitent, face cercetări şi DNA, preşedintele şi fratele său se bucură de tratament discreţionar. \"Ultimul dosar cu conflictul de interese vizează licitaţiile publice cîştigate de către TV Neptun şi de către Telegraf Advertising, unde eu am fost acţionar acum şase ani, şi are acelaşi subiect cu un alt dosar deschis de DNA. Este ţara lui Papură Vodă. Pe mine mă anchetează ANI pentru că o firmă în care eu am fost acţionar acum şase ani a cîştigat o licitaţie, iar fratele lui Băsescu este implicat în trafic de armament şi nu-l controlează nimeni, nici pe el, nici pe fratele său. Mă controlează de la dreapta DNA şi de la stînga ANI\", a afirmat Radu Mazăre. Amintim că, în urmă cu două săptămîni, primarul a prezentat toate documentele care stau la baza încheierii contractului dintre Primărie şi agenţia de publicitate TV Neptun, care a contractat apoi spaţiu publicitar la toate televiziunile locale din Constanţa. Mazăre a prezentat extrasul din Monitorul Oficial al României, unde a fost publicat anunţul pentru participare la licitaţie, precum şi un document care atestă publicarea anunţului de licitaţie în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Mazăre a arătat chiar şi un înscris din partea Ministerului de Finanţe, care atestă că instituţia girează contractul, afirmînd că procedurile de achiziţie au fost corect derulate.