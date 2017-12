Traian Băsescu nu va candida la președinția Republicii Moldova

Preşedintele PMP Traian Băsescu a declarat, vineri, întrebat dacă va candida la preşedinţia Republicii Moldova, că îi ajung cei zece ani ca preşedinte al României, ţară care nu este nici ea uşoară.

''Constituția dă voie la doar două mandate. În Republica Moldova (să candidez-n.r.)? M-ai încurcat. Acum în octombrie, în Republica Moldova. Discutăm altă dată. Îmi ajung și mie zece ani, că nici România nu este o țară ușoară, să știi'', a răspuns preşedintele PMP Traian Băsescu, întrebat de o tânără dacă va candida la preşedinţia Republici Moldova, în cadrul unei întâlnirii la sediul PMP cu peste 150 de tineri basarabeni, veniţi la Bucureşti prin programul ''Cunoaşte-ţi ţara''.

El a afirmat că se simte în egală măsură cetățean al Republicii Moldova şi cetățean al României.

Preşedintele PMP a mai spus că România nu face o favoare Republicii Moldova dacă îşi doreşte unirea.

''PMP este singurul partid care are în program ca obiectiv de ţară unirea României cu Republica Moldova. Vreau să înţelegeţi un lucru: România nu face o favoare Republicii Moldova dacă îşi doreşte unirea. Şi România are nevoie de Republica Moldova la fel cum Republica Moldova are nevoie de România. Este o soluţie care rezolvă problemele ambelor ţări'', a susţinut Traian Băsescu.

Traian Băsescu le-a transmis participanţilor că ''orice sondaj se face în România arată că în proporţie de 80% românii vor unirea cu Republica Moldova'', însă în Republica Moldova lucrurile sunt mai complicate.

''În România orice sondaj se face arată că în proporţie de 80% românii vor unirea cu Republica Moldova. Mult mai complicate sunt lucrurile în Republica Moldova unde propaganda Moscovei funcţionează foarte puternic şi trebuie să recunoaştem că toate eforturile pe care le-am făcut noi de a avea posturi româneşti în Republica Moldova am rămas totuşi cu prea puţine, fie că vorbim de ProTV, Evenimentul Zilei, Radio România Actualităţi, TVR. Este prea puţin în raport cu propaganda pe care o susţine Moscova cu posturile în limba rusă'', a spus Traian Băsescu.

El a susţinut că potenţialul agricol al celor ţări ar face din România a treia ţară agricolă a UE, ceea ce ar însemna capacitatea de a produce hrană în condiţiile în care în următoarele decenii se prefigurează criza alimentară.

Băsescu a mai subliniat şi că este extrem de important pentru securitatea naţională ''ca România să aibă frontiera pe Nistru şi nu pe Prut''.

''Pe fondul legislaţiei care vizează cetăţenii care şi-au pierdut cetăţenia fără voia lor şi familiile şi urmaşii lor în ultima vreme au fost multe solicitări ale ruşilor din Republica Moldova care vor să devină şi ei cetăţeni români. Sigur, nu de dragul României, ci de dragul paşaportului românesc. Pe noi ne interesează ca în primul rând cetăţenii care şi-au pierdut fără voia lor cetăţenia şi familiile lor să o reprimească (…) este parte a procesului de unificare'', a mai adăugat Traian Băsescu.

La întâlnirea preşedintelui PMP cu cei peste 150 de tineri basarabeni, care a avut loc în curtea interioară a sediului PMP, au fost prezenţi şi preşedintele executiv al PMP Valeriu Steriu şi prim-vicepreşedintele PMP Cristian Diaconescu.