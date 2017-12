Traian Băsescu şi Elena Udrea, invitaţi la audieri săptămâna viitoare la Comisia SRI

17:10:40 / 16 Octombrie 2017

Și când te gândești..!!!

..Că Elena Aspirina Udrea a avut pe mâinile alea drăgălașe întreg bugetul statului că Ministrul dezvoltări ... Incredibil ..Da cum punea mânuță aia mică la năsuc in plenul Parlamentului care ii dadea accept pt urmărie penală în cadrul.... DNA !!!.. Îți mai aduci aminte cersetorule (NN KURU jeg basist ).Un gest MAFIOT pe care la văzut întreaga țară ...la TV..Da tu am UITAT nu ai acces la curent electric !..In HAZNAUA unde locuiești nu sa inventat încă așa ceva !!!..Iar Traian a spus "EU ȘTIU CE SPUN ! ..IN ROMÂNIA SA CREAT UN STAT MAFIOT UN STAT PARALEL " CREAT IN MANDATUL SAU !