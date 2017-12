Traian Berbeceanu le cere daune acuzatorilor săi

Fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Alba cere daune consistente în dosarul ce vizează ancheta abuzivă instrumentată împotriva sa de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Alba. Berbeceanu s-a constituit parte civilă în procesul aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție și a cerut despăgubiri morale de 200.000 de euro și materiale de 100.000 de lei, potrivit alba24.ro. Și, dacă lucrurile stau așa cum le descriu procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), are mari șanse să obțină banii solicitați. Amintim că Traian Berbeceanu a fost trimis în judecată, miercurea trecută, de procurorii DIICOT, care-l acuză că ar fi luat mită o maşină marca Volkswagen Passat, în valoare de 20.000 de euro, de la două persoane cercetate, pentru a le da informaţii secrete din dosare. Ca răspuns, în aceeași zi, procurorii DNA i-au deferit justiției pe fostul şef al DIICOT Alba, Ioan Mureşan, fostul procuror Nicolaie Cean şi pe ofiţerul Alin Muntean, pentru fabricarea dosarului mitei lui Traian Berbeceanu. Anchetatorii susțin că aceștia fuseseră denunțați de Berbeceanu pentru posibile fapte de corupție, înainte ca împotriva comisarului să fie începută ancheta în timpul căreia a fost chiar și arestat preventiv timp de aproximativ o lună. Povestea ar fi început după ce, în 2012, Berbeceanu i-a transmis lui Mureșan că are informații potrivit cărora Cean ar fi comis o serie de ilegalități. În același an, Mureșan i-a cerut lui Berbeceanu să îl numească pe Muntean șef al serviciului de combatere a finanțării terorismului și spălării banilor din cadrul BCCO Alba. Berbeceanu a descoperit, însă, nereguli grave în activitatea polițistului. Procurorii DNA spun că, din 2013, cei trei au început să lucreze la dosarul penal împotriva lui Berbeceanu. Astfel, oamenii legii spun că suspecții au „direcționat declarațiile unor învinuiți și martori audiați în alte cauze către Berbeceanu, evidențiindu-se o acțiune concertată pentru obținerea, în orice mod, de date sau indicii privitoare la implicarea comisarului în fapte de natură penală“.