Traiane, Codul nu e peşte!

15:54:59 / 01 Februarie 2014

Ura ca virtute politica prin excelenta

Domne nu prea sunt eu entuziasmat de performantele Presedintelui Basescu ,dar de bine de rau omu asta a trecut prin patru alegeri .Doua normale pentru Presedentie si doua de referendum declansate din ambitz de niste ....rezultatul s-a vazut.Acum ca ne-a convenit sau nu a convenit la toti,majoritatea si-a spus cuvantul.Asa ca asteptam alegerile ,si putin respect pentru institutia Prezidentiala se cade din partea tuturor.Din pacate ,Primu ministru,nu scapa nicio ocazie de baga in derizoriu Presedentia ,pana a crede ca este vorba de Starobul lui Cioaba si nicidecum de o institutie a Statului Roman.Aici toti sunt prosti.Guvernul este format numai de oameni capabili si nu culpabili.Presedintele, o fi uneori spurcat la gura ca de,asa sunt ,,nespecialistii,marinarii nu inteleg nimic...''dar mitocania domnului Prim depaseste nivelul bunului simt de intelectual.Pana a face politica,Basescu a navigat,nu a trait din politica ,a desfasurat munca concreta,nu a intrat in politica pentru functii ,el a fost adus in politica de Petre Roman pe care mai tarziu la muscat de mana, ca asa-i in politica.Nu poti domnule sa ajungi un bun politician,un om care sa intelegi spiritul democratiei si nicidecumm slabiciunile ei daca nu ai fost conducator,daca nu ai luat decizii .Decizi legate de viata si moarte ,nu decizii politice care absolva de responsabilitate pe toti neavenitii.Sa inteleg ca haimanalicul romantic al tineretii rezolva concurenta politica prin metode si mijloace machiavelice,fara bunu simt ?