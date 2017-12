„Traiane, hai să rupem pisica sau, dacă vrei tu, motanul!\"

În condiţiile în care Traian Băsescu a spus de mai multe ori în ultima perioadă că întâlnirile la ceas de taină la sediile firmelor mogulilor sau acasă la aceştia nu sunt „sănătoase“ pentru România, Dan Voiculescu i-a trimis o scrisoare publică lui Traian Băsescu în care îi cere să-şi amintească cine stătea în capul mesei, cine erau aşezaţi în dreapta şi în stânga la masa negocierilor din 2004, de la Grivco, la care au participat cei doi împreună cu Theodor Stolojan. \"La fel ca toţi românii, am observat şi eu că ai dezvoltat o obsesie în ceea ce mă priveşte. Reuşeşti performanţa, deloc uşoară, de a-mi rosti numele de cel puţin 7-8 ori în orice intervenţie publică, indiferent de context sau de subiectul dezbătut. În 2004 ai venit la Grivco să negociem. Erai împreună cu Theodor Stolojan şi, spui tu, „cu căciula în mână”. Nici atunci presa nu a fost invitată, informată sau prezentă. Sigur, înţeleg că, dacă se fac în lipsa presei, dar în prezenţa lui Traian Băsescu, negocierile, chiar şi la Grivco, sunt transparente şi în interesul românilor. Îmi amintesc detaliat tot ce am vorbit atunci. Ce nu reuşesc să-mi amintesc, pentru că nu am dat niciodată importanţă unor astfel de amănunte, este cine a stat în capul mesei, cine în stânga şi cine în dreapta. Nu vrei, Traiane, să spui românilor şi să-mi aminteşti şi mie cum am stat noi la acea întâlnire? Am observat că tu eşti foarte sensibil la asemenea detalii. Aş întreba presa, dar, din păcate, repet, presa nu a ştiut nimic\", spune liderul PC în scrisoarea citată. Traian Băsescu a declarat, joi, la Realitatea TV, că, în ceea ce-l priveşte, a fost la Grivco în 2004, atunci când s-a discutat intrarea PC în alianţa de guvernare, însă nu a fost nimic secret.