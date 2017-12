Pentru că i-au căutat unii tot timpul în coarne, mieluţul Trăienel şi-a cam luat lumea în cap! De fapt, şi-a luat-o rău de tot! Căutatul în coarne este o activitate migăloasă şi de răspundere. Mai ales cînd este vorba despre Trăienel, căruia îi ies corniţele foarte repede! Iniţial, s-a spus că este căutat de mătreaţă, dar situaţia capilară reală e cu totul alta. Diferită, ca să zic aşa, de comentariile lansate în presă şi prin diverse bisericuţe de partid. De la o vreme încoace, chiar şi oieritul a fost politizat. Cine tunde, de pildă, oaia şi berbecul lui nea’ Alecu? Oameni mari veniţi de la Bucureşti! Fără o pregătire politică adecvată şi cu o doctrină pe măsură, nimeni nu pleacă la păscut! Ne aflăm într-un moment profund de criză. Economic vorbind, iarba nu-i mai place. Politic vorbind, gura nu-i mai tace! Aceasta este atitudinea manifestată de Trăienel în ultimele zile. Practic, de cînd a fost înţărcat. Ca propagandist, Trăienel nu are egal. După o reţetă personală, dezbate şi dezbină. E al dracului peste norma europeană aflată în vigoare. Fără nicio logică, se aruncă înainte precum berbecul! E negru ca un tăciune şi neastîmpărat. În postura de mieluţ îndrăcit, creţ prin părţile sale esenţiale, Trăienel se străduieşte să iasă în evidenţă ca lider de stînă. Dedicîndu-se politichiei, a abandonat producţia naturală de măsline. Beeeeeee. De curînd, s-a întors de la înaltele şcoli ale lui Flutur. Într-un cadru ambiental desăvîrşit, a învăţat să scrie cu litere mari de tipar “BUCOVINA”. Dacă viaţa liniştită nu-ţi place, votează mielul cu noroace! Îi dai votul şi el nu te lasă în pace! Datorită unor vînzări anterioare, slavă Domnului, are ce rumega. De curînd, după un ritual aparte, a fost înţărcat ecologic şi botezat conform uzanţelor europene. Ca principală metodă, a fost trecut prin scăldătoare şi alintat cu apelativul “Tizule”. Indiferent de starea sa sufletească, Trăienel împunge pe toată lumea cu corniţele lui bine întoarse de mama natură. Practic, nu are stare! Cînd nu calcă în străchini, le împunge. Din acest punct de vedere, este un miel conflictual. Sigur, ca imagine, se străduieşte adeseori să facă pe lupul fioros. În realitate, cînd o strîmbă rău de tot, e ca mielul! Nici nu iese din rînd! Nemulţumit din fire, intenţionează să-i dizolve pe ciobani! Ăştia, ca nişte tembeli, au vrut să-şi pună propriul măgar în fruntea stînei, ceea ce l-a supărat profund pe Trăienică! De cînd, propagandistic vorbind, gura nu-i tace, lui Trăienel nimic nu-i place! Are şi el un mic bîzdîc. Nu-i suportă pe cei care suflă în front, mai ales dacă au mîncat usturoi şi nu s-au spălat pe dinţi…