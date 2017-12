„Trăiesc o pedeapsă şi nu ştiu de ce!”

Apariţia în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa a unei femei aflată într-un cărucior cu rotile, fără picioare, a stârnit rumoare printre oamenii prezenţi ieri din sala de judecată. Dumitra Porceşteanu, de 52 de ani, din Constanţa, le-a spus magistraţilor că, din 2011, de când a fost victima unui accident rutier provocat de un tânăr de 20 de ani, în urma căruia a rămas infirmă, se chinuie să-şi pună proteze pentru a putea merge din nou. Şoferul vinovat de nenorocirea femeii, Lucian Ionel Mustaţă şi firma de asigurare din Bulgaria nu vor să-i plătească suma necesară pentru intervenţiile chirurgicale pe care urmează să le suporte în străinătate. „Astfel de operaţii complicate nu se fac decât în Franţa şi în Suedia. Medicii din România, care i-au montat clientei mele nişte proteze pe care nu le-a putut folosi, i-au recomandat să meargă în străinătate, însă costurile acestor intervenţii complicate sunt uriaşe. Clienta mea are nevoie de anumite proteze metalice, care vor fi introduse în bonturile femurale, unde au fost deja montate şuruburile de care vor fi prinse aceste proteze. Numai aşa va reuşi să ducă o viaţă oarecum asemănătoare celei de dinainte de tragedie, când era o femeie sănătoasă, puternică, conducea o firmă şi era activă”, a susţinut avocata Dumitrei Porceşteanu.

REFUZ CATEGORIC În replică, apărătorul societăţii de asigurări din Bulgaria a afirmat că intervenţia chirurgicală pe care Dumitra Porceşteanu o va suporta poate fi efectuată şi în România. „Există două clinici private la Oradea, care au spus că pot monta aceste proteze în schimbul unei sume mai mici. De ce să apeleze la medici din Franţa şi Suedia, unde costurile sunt mari? În aceste condiţii, asigurătorul şi inculpatul nu sunt obligaţi să suporte cheltuielile făcute de partea civilă”, a mai spus avocatul societăţii de asigurare. Cu lacrimi în ochi şi cu glasul stins, Dumitra Porceşteanu a afirmat: „De doi ani trăiesc în acest cărucior, nu pot face nimic singură, am nevoie permanent de ajutor din partea familiei. Nu pot face mişcare, mi se atrofiază muşchii, sunt un om terminat. Şi am ajuns aşa din cauza unui tânăr, care a condus nebuneşte un BMW, pe care l-a scăpat de sub control şi m-a nenorocit. Protezarea în străinătate m-ar ajuta să duc o viaţă cât de cât normală. Sumele acordate de instanţă, 231.034 euro şi 68.021 lei, sunt derizorii şi insuficiente pentru nevoile mele. Pe lângă pensia de invaliditate pe care o primesc, îmi trebuie bani şi pentru tratamente. Trăiesc o pedeapsă şi nu ştiu de ce!”, a spus Dumitra Porceşteanu în faţa instanţei. Judecătorii se vor pronunţa pe 12 iunie cu privire la daunele civile solicitate de Dumitra Porceşteanu, precum şi la pedeapsa de un an cu suspendare primită de Lucian Mustaţă pentru vătămare corporală gravă din culpă, pe care victima a atacat-o cu recurs.

ISTORIE INCREDIBILĂ Accidentul a avut loc pe 24 iulie 2011, în jurul orei 17.00, la intrarea în localitatea Tuzla. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, Lucian Ionel Mustaţă se afla la volanul unui autoturism marca BMW, cu numărul de înmatriculare bulgăresc BH 3200 BC şi se deplasa pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), dinspre Mangalia către Eforie. Când a ajuns în Tuzla, Mustaţă a pierdut controlul maşinii, care a părăsit carosabilul şi a lovit în plin un autoturism marca Infiniti, înmatriculat B 21 WDP, care era parcat în afara şoselei, lângă o benzinărie. Victima, Dumitra Porceşteanu, care îşi aşeza bagajele în portbagaj, a fost, pur şi simplu, strivită între cele două autovehicule. În urma teribilului impact, picioarele femeii au fost retezate. Lucian Mustaţă a coborât din maşină şi a sunat la 112, pentru a cere ajutorul medicilor. La locul accidentului a sosit o ambulanţă, care a transportat-o pe femeia rănită la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată în stare gravă. Medicii au fost nevoiţi să-i amputeze picioarele întrucât ambele i-au fost zdrobite complet. Accidentul s-a petrecut sub ochii îngroziţi ai prietenei victimei. După ce şi-a revenit din starea de şoc, martora le-a spus poliţiştilor că BMW-ul a venit cu mare viteză peste ele. Lucian Mustaţă le-a declarat oamenilor legii că nu ştie cum s-a întâmplat accidentul. „Maşina mea a virat singură la dreapta. Am încercat să pun frână, dar nu a funcţionat!”, a spus şoferul.