Trăiesc prin dansul sportiv

De obicei, părinţii obişnuiesc să plănuiască viaţa copiilor lor. Fie îi îndrumă către meserii din care se poate câştiga suficient pentru un trai lipsit de griji, fie îşi doresc ca cei mici să ajungă să conducă afaceri mari şi de succes. Există însă şi părinţi care le oferă copiilor mai multe posibilităţi, astfel încât să-şi aleagă singuri domeniul în care să facă performanţă. Cel mai des, copiii se îndrăgostesc de sport, un domeniu care, în România zilelor noastre, în loc să fie apreciat, este în cădere liberă. Clubul de dans sportiv “Magic Star” din Constanţa, fondat de campionul mondial la secţiunea latino din 1997, Iurie Braiş, este singurul care pregăteşte gratuit perechile pentru Campionate. Federaţia Română de Dans Sportiv (FRDS) vrea să-i ajute pe tineri, însă fondurile nu sunt suficiente. “Într-un an se organizează, la nivel mondial, sute de competiţii la care sportivii noştri ar putea să participe, însă nu sunt bani. Dacă până înainte de criză mai găseam sponsori, acum toată lumea ne refuză. Avem două perechi care, la categoriile 16 – 18 ani şi 19 – 35 ani sunt campionii României din 2005 până în prezent. În august am participat la “German Open”, iar din 300 de perechi participante din toată lumea, noi am obţinut locul 26. FRDS îşi permite poate o dată pe an să plătească drumul pentru competiţii”, a declarat preşedintele Clubului “Magic Star”, Iurie Braiş.

SĂ AJUTĂM DANSUL SPORTIV Dansul sportiv se practică din plăcere, îmbinând performanţa cu graţia, fiind un sport doar pentru cei care îşi permit. “Numai costumele pentru o pereche costă 1.500 euro. Cu cât participăm la mai multe concursuri, cu atât rating-ul sportivilor creşte, fiind o condiţie esenţială într-o carieră de succes. Tinerii fac parte din lotul naţional al României, ne reprezintă în lume, mergem la campionate, câştigăm premii, însă nu pe banii statului”, a recunoscut Braiş. Pe 10 septembrie va avea loc, la Singapore, ISDF World Dancesport Championship Latin. Pentru ca cele două perechi constănţene să participe la Campionat (categoria 16 – 18 ani: Răzvan Dumitrescu şi Andra Radu; categoria 19 – 35 ani: Ştefan Grigore şi Laura Filipescu) au nevoie de 6.000 euro, bani pe care părinţii nu au de unde să-i procure; salariile sunt prea mici pentru a putea strânge o sumă atât de mare. De asemenea, în octombrie, la Timişoara, va avea loc “Cupa României” la dans sportiv. Patru perechi ale Clubului de dans sportiv “Magic Star” pot participa la această competiţie. Pentru ca visul acestor tineri de a deveni campioni să se realizeze este nevoie de 2.000 euro. Persoanele care doresc să ajute tinerii dansului sportiv constănţean o pot face contactându-l pe antrenorul Clubului Sportiv “Magic Star”, Iurie Braiş, la numărul de telefon afişat pe adresa web www.magic-star.ro.