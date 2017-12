Un pompier ceh trăieşte de şase luni fără inimă, supravieţuind datorită unui procedeu chirurgical revoluţionar. Lui Jakub Halik, de 37 de ani, i s-a scos inima în luna aprilie, fiindcă avea o tumoră foarte agresivă. Însă pacientul nu putea suferi un transplant cardiac, deoarece medicamentele pe care ar fi trebuit să le ia după grefă nu sunt compatibile cu persoanele bolnave de cancer. Jakub Halik a beneficiat de o procedură chirurgicală experimentală: inima i-a fost înlocuită de pompe mecanice. Operaţia, care a durat opt ore, a fost realizată la Praga, de cardiologul Jan Pirk.

Jakub Halik este al doilea pacient care a suferit o asemenea intervenţie. În 2011, inima unui texan a fost înlocuită tot cu pompe mecanice, însă bărbatul a murit după cinci săptămâni. ”A fost greu pentru mine, dar nu am avut de ales. M-am hotărât să lupt”, a mărturisit bărbatul într-o conferinţă de presă. Multe lucruri s-au schimbat pentru el, dar ştie că a avut mult noroc. ”Nu am puls. Altfel, mă prezint ca un om sănătos”, a mai spus acesta. Jakub Halik doreşte acum să-şi reia activitatea de pompier. ”Jakub Halik are o personalitate puternică şi sunt mulţumit de rezultat”, a declarat cardiologul Jan Pirk. ”Nu ştiam cum vor evolua lucrurile. Nu a fost uşor, starea sa de sănătate era foarte gravă, dar, datorită întregii echipe de medici şi asistente, se simte bine acum”, a adăugat doctorul.

Pacientul nu va putea rămâne multă vreme cu pompele mecanice în loc de inimă. A fost pus pe o listă de aşteptare pentru un transplant cardiac. ”Nu ştim cât va putea trăi fără o inimă adevărată. În fiecare zi ar putea interveni complicaţii infecţioase sau o embolie”, a explicat doctorul. Timpul mediu de aşteptare pentru o inimă este de opt luni.