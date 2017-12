Trăistariu, supărat că nu a fost anunţat de nominalizarea la „10 pentru România “

Apreciatul cântăreţ Mihai Trăistariu a fost nominalizat, zilele trecute, la Premiile „10 pentru România“, la secţiunea muzică. Organizatorii au gafat, însă, şi nu l-au anunţat pe artist, astfel că solistul a aflat de acest fapt întâmplător, după ce a fost felicitat pe email de câţiva fani. „Am debutat în aceste sondaje, intitulate „10 pentru România“, înainte de participarea mea la Eurovision, pe locul 49. Un an mai târziu, odată cu participarea mea la marele concurs european, am urcat pe locul 16 în preferinţele românilor. Mi-a sărit inima din loc, văzând că am crescut într-un an cât alţii în zece. În 2009, am ajuns pe locul al 12-lea şi m-am întrebat ce-ar trebui să fac să intru în primii 10. Am găsit singur răspunsul: trebuie să cânt mai mult în română! Ultimele mele patru albume fuseseră înregistrate numai în limbi străine, din dorinţa de a pătrunde pe piaţa internaţională. Am înregistrat, la începutul anului, un album de muzică populară, numai în română. Intitulat „Lie, ciocârlie“, el a doborât topurile de vânzări, într-o perioadă de criză financiară! Şi după toate eforturile mele (...), nu m-a anuntat nimeni”, declară, supărat, artistul.

„Am aflat apoi că nominalizările pentru secţiunea muzică au fost doar patru: Paula Seling şi Ovi, Loredana, Smiley şi eu. Şi m-am ofticat şi mai tare! Chiar nu puteau să-mi spună şi mie?! Să fiu în primii patru, votat de… popor şi să nu mă pot bucura de acest lucru?!”, remarcă, indignat, Trăistariu. „Bine că m-au sunat în fiecare an să vin în sală, când eram pe locul 50! Acum, când eram nominalizat în primii patru, m-au uitat complet! Nu mă înţelegeţi greşit! Nu sunt un colecţionar de premii şi diplome, însă, de fiecare dată când primesc o nouă distincţie, mă bucur ca un copil! Şi până la urmă, cine nu s-ar bucura? (...) Îi felicit pe Paula şi Ovi pentru premiul câştigat! L-au meritat cu prisosinţă!“, a adăugat apreciatul artist pentru care muzica înseamnă totul.

După ce, luna aceasta, a obţinut premiul special „Confidenţial“ pentru promovarea tinerelor talente, iar pe 12 decembrie, la Festivalul Naţional „Remember“ de la Constanţa, a primit o diplomă de recunoştinţă pentru participarea în calitate de preşedinte al juriului, pentru al şaselea an consecutiv, solistul va concerta astăzi, de la ora 18.00, la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”. Concertul are ca scop salvarea unui copil în vârstă de doar un an şi nouă luni.

Spectacolul va fi prezentat de realizatoarea emisiunii „Bărcuţa cu poveşti”, de la Neptun TV, Alina Cosmoiu. Micuţul Constantin Ionuţ Dragu necesită tratament costisitor cu kinoterapie şi medicamente, iar o clinică din Germania îl poate opera pentru a-i oferi o viaţă normală contra sumei de 25.000 euro. Toţi cei care au posibilitatea să se alăture, în pragul Crăciunului, acestui eveniment caritabil, îl pot ajuta pe micuţ donându-i o sumă în contul creat special la banca Pireus, titular Gianina Dragu: COD IBAN:RO33PIRB1400118712002000 în lei şi RO96PIRB140018712003000, în euro.