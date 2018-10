Traiul decent costă 2.550 lei/lună/persoană, în România

O familie de doi adulți și doi copii din mediul urban ar avea nevoie de 6.762 lei în fiecare lună, pentru un trai decent, care include o alimentație echilibrată, haine și încălțăminte noi, inclusiv pijamale și poate un fes mai gros, cât să nu tremuri iarna, facturi plătite la timp, niște economii, poate o vacanță pe an și preferabil o locuință în care să nu te calci pe picioare cu ai tăi. Un singur adult ar avea nevoie de 2.550 lei, pentru (relativ) același nivel de trai. Întrebarea de 6.762 puncte e următoarea: câți români NU se pot lăuda cu „luxul“ ăsta?

Valoarea coșului de consum pentru un trai decent este de 6.762 lei/lună, pentru o familie de doi adulți și doi copii din mediul urban, luând în calcul că unul dintre copii are 12 - 14 ani, iar celălalt 8 - 10 ani. Pentru o familie de doi adulți și un copil, valoarea este de 5.551 lei, pentru una de doi adulți fără copii - de 4.146 lei, iar pentru o singură persoană adultă - de 2.552 lei/lună. Calculele estimative au fost făcute de Syndex, Institutul de Cercetare a Calității Vieții și Fundația Friedrich Ebert Stifung. Ce înseamnă un trai decent minim? Alimentație echilibrată, haine și încălțăminte noi, o locuință care asigură un anumit grad de intimitate și autonomie, mobilată și echipată cu aparate electrocasnice în stare bună, facturi plătite la timp, o sănătate adecvată, posibilitatea de a se recrea la cinema sau la muzeu și măcar o vacanță pe an. De asemenea, s-a luat în calcul și posibilitatea de constitui un fond de economii, pentru a putea cumpăra bunuri mai scumpe sau pentru a acoperi cheltuieli extraordinare ocazionale sau neprevăzute (inclusiv a ajuta persoane apropiate, în caz de nevoie). Din aprecierile nutriționiștilor, o persoană de sex masculin care desfășoară activități fizice și intelectuale normale are nevoie de minimum 2.700 calorii pe zi. A doua persoană, de sex feminin, are nevoie de 2.200 calorii, un copil de 12 - 14 ani, de 1.800 calorii, iar o fetiță de 8 - 10 ani, de 1.350 calorii. Prețurile pentru produsele alimentare au fost colectate din piețe și supermaketuri în cinci orașe (Brașov, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara); s-a ajuns la 1.405,34 lei pentru coșul alimentar (au fost incluse produse de la făină la cafea). La îmbrăcăminte și încălțăminte (pentru fiecare anotimp, inclusiv lenjeria intimă și hainele de casă), media lunară pentru o familie de patru persoane este de circa 650 lei. Probleme apar la capitolul locativ, unde nu doar achiziția sau închirierea sunt importante, ci și calitatea spațiului - „În prezent, costurile ridicate ale locuințelor (raportate la venituri) forțează familiile să facă compromisuri în ceea ce privește calitatea. Sunt achiziționate locuințe sub-dimensionate, predominant apartamente cu două camere, de cel mult 55 metri pătrați, grad de confort sub 1, situate în zone mărginașe, greu accesibile și de multe ori lipsite de servicii urbane uzuale“. Ca fapt divers, legea 114/2006 stipulează un minim necesar de 66 metri pătrați pentru un apartament de trei camere în care locuiește o familie de patru persoane. Adică în jur de 76.692 euro, la un preț mediu de 1.162 euro/mp. Dacă vorbim de un credit pentru această sumă, după ce scădem avansul de 15% și folosim o DAE de 5,81% (în iulie, acum e mai mare), rata lunară estimată e de 383 euro. Timp de 30 de ani. Pentru dotarea locuinței ar fi nevoie de 220,45 lei/lună, iar pentru cheltuielile cu apa și impozitele, de încă 476,8 lei. Ce nu se arată în studiu este câte familii din România NU ajung nici măcar să viseze la un asemenea „lux“.