Transcontainer transformat în cisternă

Hoţii de combustibil care acţionează în Portul Constanţa au dat dovadă de o ingeniozitate fără limite. De asta s-au convins oamenii legii cînd au descoperit un transcontainer tranformat în cisternă pentru furat combustibil. Sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 08.00, un echipaj a Poliţiei Port care patrula în vederea prevenirii furturilor din vagoanele de marfă care se comit pe relaţia Port Constanţa – Palas a observat un tir care efectua manevre suspecte în zona căii ferate. Mai mult, la vederea maşinii de poliţie, şoferul a început să se precipite şi să execute mai multe manevre pentru a se îndepărta de zona respectivă. Poliţiştii au reuşit să oprească maşina, iar din primele cercetări au constatat că şoferul tirului, Nicolae Enciu, de 28 de ani, din Constanţa, cunoscut cu antecedente penale, nu posedă permis de conducere pentru categoriile C şi E, iar numerele de înmatriculare ale autotractorului şi remorcii sunt false, ele aparţinând în realitate unui ansamblu autotractor şi remorcă proprietatea unei societăţi din Bucureşti. Supriza a venit însă abia când oamenii legii au verificat containerul, pentru că în interiorul acestuia se află un bazin din tablă, pe pereţii exteriori ai acestuia existînd urme de produs petrolier, respectiv motorină. Mai mult, anchetatorii au descoperit că bazinul este prevăzut cu o instalaţie de umplere şi golire mascată în partea de jos a acestuia şi că era umplut cu aproape 10 tone de motorină. De asemenea, în autotractor au fost găsiţi robineţi, ştuţuri metalice, racorduri, coliere şi un furtun de aproape trei metri, elemente componente ale unei instalaţii artizanale folosite de infractori pentru sustragerea de combustibil din conductele transportoare de produse petroliere. Autovehiculul a fost indisponibilizat şi dus la Poliţia Port pentru cercetări. Şoferul este cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte autovehiculul şi conducerea unui autovehicul cu numere de înmatriculare false. Totodată, oamenii legii încearcă să stabilească cine este proprietarul autovehiculului şi de unde a fost sustrasă motorina, dar şi ce implicare are persoana depistată în furtul de produse petroliere.