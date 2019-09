Transfer important la HC Dobrogea Sud

HC Dobrogea Sud Constanţa a anunţat pe site-ul oficial transferul centrului Ionuț Rotaru, care a semnat un contract până la sfârșitul actualului sezon și va debuta pentru echipa de la ţărmul mării sâmbătă, la ora 18.00, în meciul de acasă cu CSM Făgăraș, din etapa a patra a Ligii Naţionale.

În vârstă de 33 de ani, fostul handbalist al formaţiilor Știința Bacău, Potaissa Turda și Dunărea Călărași are o mare experiență în Liga Zimbrilor și a evoluat în numeroase meciuri internaționale, atât în cupele europene inter-cluburi, dar și pentru echipa națională de seniori a României. În 2018 a cucerit Cupa Challenge cu Potaissa Turda. Mai are în palmares trei medalii de argint cu Știința Bacău și două de bronz cu Potaissa Turda în Liga Naţională.

„Sunt onorat să joc la Constanța, pentru vicecampioana României. Îmi doresc să pun umărul la realizarea obiectivelor din acest sezon. Îmi place foarte mult cum am fost primit, simt că este o echipă de profesioniști. Băieții au fost OK, foarte prietenoși. Cu mulți dintre ei mă cunosc de-o viață, chiar dacă am fost adversari. Asta cred că mă va ajuta să mă integrez repede. Sper să facem meciuri frumoase împreună și să bucurăm suporterii acestei echipe”, a declarat Ionuț Rotaru pentru www.hcdobrogeasuds.ro.

„Va fi un jucător foarte util. Aveam nevoie de un centru valoros, ca Ionuț Rotaru. Sunt convins sută la sură că se va integra rapid în echipă, pentru că este un jucător cu mare experiență”, a spus şi preşedintele HCDS, Ionuţ Rudi Stănescu.