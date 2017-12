Transferul direcţiilor agricole reduce cheltuielile de la bugetul de stat

Transferul direcţiilor judeţene pentru agricultură din subordinea Ministerului Agriculturii sub autoritatea consiliilor judeţene va reduce cheltuielile de la bugetul de stat cu peste 250 de milioane de lei pe an, sume care vor fi asigurate din bugetele locale. Astfel, cheltuielile din bugetul de stat vor fi reduse cu 73 de milioane de lei pînă la sfîrşitul acestui an, urmînd ca în următorii patru ani să scadă cu 251-259 de milioane de lei pe an, potrivit anexei la proiectul de lege privind descentralizarea unor instituţii din subordinea Ministerului Agriculturii prin reorganizare Direcţiilor pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi prin înfiinţarea Camerelor Agricole. Sumele vor fi asigurate, în urma descentralizării, de către bugetele locale. La nivelul cheltuielilor de personal, reducerea alocaţiei de la bugetul de stat preconizată pentru acest an este de 58 de milioane de lei în şi între 215 şi 223 de milioane de lei în următorii patru ani. Proiectul de lege prevede trecerea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală în subordinea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al municipiului Bucureşti. Descentralizarea presupune transferul posturilor, al personalului precum şi al dreptului de administrare a bunurilor, dar cu obligativitatea păstrării destinaţiei şi funcţionalităţii. Totodată, direcţiile agricole judeţene vor prelua şi Oficiile pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, aflate în prezent în subordinea Ministerului Agriculturii şi Oficiile pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie. Personalul din aceste structuri va fi preluat în direcţiile judeţene, fără examen sau concurs, considerînd-se transfer în interesul serviciului, cu preluarea drepturilor salariale. Proiectul de lege prevede şi reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă prin constituirea camerelor agricole. Organizarea camerelor agricole prevede structuri locale aflate în subordinea camerelor agricole judeţene care, la rîndul lor, se află în subordinea consiliilor judeţene şi în coordonarea tehnică a Camerei Agricole Naţionale. Camera Agricolă Naţională, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, va fi înfiinţată prin preluarea personalului aparatului central al Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, care va fi ulterior desfiinţată. Totodată, după transferul de resurse umane financare şi de patrimoniu către camerele agricole judeţene vor fi desfiinţate şi oficiile de consultanţă agricolă judeţene. Camerele agricole au ca atribuţii asistenţa tehnică pentru lucrătorii din agricultură şi domeniile conexe, evidenţa fermelor şi a exploataţiilor agricole, prezentarea şi transmiterea către agricultori a normelor europene şi naţionale din producţia agricolă şi alimentară. Finanţarea camerelor agricole va fi asigurată de la bugetul de stat, din venituri atrase din prestări servicii şi activităţi contractate, sponsorizări şi donaţii.