Transferul lui Mutu la Krasnodar, o “glumă”

Transferul internaţionalului român Adrian Mutu la formaţia rusă Kuban Krasnodar a fost infirmat de oficialii clubului pregătit de Dan Petrescu. Directorul general al clubului Kuban Krasnodar, Surem Mkrtşian, a declarat că nu a discutat cu atacantul echipei AC Fiorentina un eventual transfer la gruparea rusă. „Mutu este un jucător excepţional care poate ajuta orice echipă. Dar nu am discutat nimic cu el”, a spus Mkrtşian. Presa internaţională a scris în ultima vreme că formaţia Kuban Krasnodar, antrenată de Dan Petrescu, este interesată de serviciile internaţionalului român, care mai are un an de contract cu Fiorentina.

Dat ca sigur în presa italiană, transferul lui Mutu la Kuban a fost negat şi de agentul jucătorului român, Pietro Chiodi. „Nu am vorbit cu nimeni de transferul lui Adrian. El vrea să rămână în Italia, la Fiorentina, vestea plecării sale la Kuban Krasnodar e o glumă, un zvon”, a spus Chiodi, citat de site-ul fiorentina.it. Victor Becali, fostul agent al lui Mutu, a vorbit şi el despre acest subiect: „Nu am vorbit cu Mutu, dar din punctul meu de vedere nu cred că este vorba de ceva real în aceste negocieri”.