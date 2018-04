Transferuri de bani, schimb valutar și criptomonede, fără comisioane!

Firma fintech Revolut anunță lansarea oficială a serviciilor sale de transfer de bani în România începând din mai. Startup-ul vrea 100.000 de utilizatori la noi în ţară, până la finele anului. Prin acest serviciu utilizatorii îşi deschid un cont curent într-o aplicație și pot să efectueze transferuri domestice și internaționale gratuite, să dețină și să schimbe 25 de monede, folosind cursul de schimb interbancar și să cheltuie bani în întreaga lume, în 130 de monede, folosind un card contactless VISA sau MasterCard. De asemenea, există şi o variantă pentru companii - „Revolut Business“, folosită deja de peste 25.000 de firme. Utilizatorii pot să cumpere și să tranzacționeze și criptomonedele Bitcoin, Litecoin și Ethereum. Revolut este o companie fintech înființată în Londra și are o misiune ambițioasă. Vrea să înlăture granițele fizice și să elimine taxele bancare ascunse, după cum spune oficialul său Andrius Biceika, citat de startupcafe.ro - „Revolut are în acest moment peste 25.000 de utilizatori în România care au încredere în noi să le gestionăm banii. În 2017, ei au cheltuit trei milioane de dolari și au economisit peste 150.000 dolari, alegând Revolut în detrimentul băncilor tradiționale. Am ajuns la aceste rezultate organic, fără investiții în marketing. Suntem convinși că putem depăși 100.000 de utilizatori în România până la finalul anului, cu susținerea echipei locale. În timp ce băncile tradiționale percep un comision de schimb valutar de până la 5%, clienții noștri au posibilitatea să transfere și să cheltuie bani oriunde în lume folosind cursul de schimb valutar real, cel interbancar. Fără taxe și comisioane bancare ascunse“.