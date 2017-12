Transformarea lui Jennifer Lopez

Un copil îţi schimbă cu siguranţă viaţa, iar gemenii cu atât mai mult. Jennifer Lopez recunoaşte că, de când a devenit mamă, a devenit o altă persoană. Cântăreaţa, actriţa şi designerul care îi are pe gemenii Max şi Emme cu Marc Anthony mărturiseşte că s-a maturizat şi s-a schimbat în bine din momentul în care şi-a ţinut în braţe micuţii. ”Să ai copii îţi schimbă întreaga perspectivă asupra vieţii, în mai bine. Categoric, simt că m-am maturizat. Aşa că, bănuiesc, într-o oarecare măsură, părţi din mine vor fi diferite, dar sunt aceeaşi fată din Bronx, cu vise mari. Mereu am vrut să fiu grozavă în ceea ce fac. Asta m-a ghidat în viaţă. Nu m-am gândit niciodată la bani sau la faimă şi nu am crezut niciodată că mi se va întâmpla. Toate astea au fost derivate”, declară Jennifer Lopez. Să o credem oare?