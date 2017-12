"Transformers: Age Of Extinction", pe primul loc în boxoffice

Deloc surprinzător, în opinia specialiștilor, superproducția "Transformers: Age of Extinction" a reușit să se impună pe primul loc în clasamentul boxoffice încă de la lansare și este, deocamdată, filmul cu cele mai mari încasări din acest an, cu peste 100 de milioane de dolari din vânzări de bilete. Acest film a obținut la lansare încasări mai mari cu 2 milioane de dolari decât ultimul film al seriei, "Transformers: Dark Of The Moon", demonstrând că schimbarea protagonistului, trecerea de la Shia Labeouf la Mark Wahlberg, nu a avut un efect negativ asupra fanilor. La nivel internațional acest film a adunat deja 201 de milioane de dolari, cel mai mare succes de casă înregistrându-se în China - încasări de 90 de milioane de dolari - țară unde s-a desfășurat o parte a filmărilor și în care a fost promovat foarte mult. Acest film a stabilit, de altfel, un nou record de încasări la lansare pentru un film străin în China. Pe locul doi în topul încasărilor de la sfârșitul săptămânii trecute s-a plasat producția "22 Jump Street", cu 15,4 milioane de dolari. După trei săptămâni de la lansare acest film a reușit să adune 140 de milioane de dolari. Comedia animată "How To Train Your Dragon 2" s-a plasat pe locul trei, cu încasări de 13 milioane de dolari în cea de-a treia săptămână de la lansare, în timp ce poziția a patra a fost ocupată de "Think Like a Man Too", cu încasări de 10,4 milioane de dolari. Producția studiourilor Disney, "Maleficent", cu Angelina Jolie în rolul principal, s-a menținut în top 5 cu încasări de 8,2 milioane de dolari. Încasările totale ale acestui film au depășit 200 de milioane de dolari.