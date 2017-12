Transfugii din USL, trimişi să-şi încerce norocul la PP-DD

„SĂLAŞ DE APATRIZI POLITICI” Desemnarea candidaţilor USL crează dispute interne. Încă nu s-a făcut cunoscută public lista cu toţi politicienii Puterii „aruncaţi” în bătălia electorală, însă liderii USL anticipează nemulţumiri în rândul membrilor formaţiunilor care fac parte din Uniune. Mai în glumă, mai în serios, vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian îi trimite pe supăraţii din USL să-şi încerce norocul pe listele Partidului Poporului lui Dan Diaconescu. \"Un candidat independent are nevoie, pentru a accede în Parlament, de 50% plus unu în colegiul său. Lucru imposibil de realizat, în condiţiile polarizării politice, accentuate de referendumul din vară. Ceea ce le rămâne de făcut, aşadar, dizidenţilor este să caute un alt partid care să-i susţină. Un astfel de partid, care-şi oferă, cu prisosinţă listele drept liman al frustrărilor este PP-DD”, a explicat Vosganian. Liberalul aminteşte şi de Forţa Civică (FC), care în rândul membrilor numără şi „unii navigatori prin spaţiile interstelare ale politicii”, dar apreciază că are o capacitate de absorbţie redusă. „Nu că n-ar fi primit mai mulţi (n.r. - FC), dar şansele unui loc eligibil sunt destul de reduse, dacă ne gândim că patria mamă, PDL, nu mai are locuri destule nici pentru membrii săi statornici, darămite pentru apatrizi cu certificat civic”, completează Vosganian. Astfel încât opţiunea răzvrăţilor din USL rămâne PP-DD pentru că, practic, nu are structuri iar reprezentanţii săi din teritoriu „stârnesc sentimente care oscilează între nedumerire şi ilaritate”. „PP-DD este un sălaş de apatrizi politici, cu aceeaşi sete neistovită a nisipului peste care torni apă\", adaugă liberalul.

DOUĂ CATEGORII Vicepreşedintele PNL împarte nemulţumiţii din USL în două categorii. El explică că unii se vor resemna, asteptând alegerile următoare, dar alţii vor ameninţa cu dizidenţa, iar printre ei vor fi persoane care vor pune în practică ameninţarea de a candida cu orice preţ. \"Cei mai periculoşi transfugi nu sunt cei care pleacă supăraţi din USL, ci aceia care pleacă (n.r. - să candideze pe listele PP-DD) cu voie de la primărie. Cât de sinucigaşă este această manevră nici nu mai e nevoie să spun. Fiecare dedublare reduce şansele USL de a câştiga alegerile\", avertizează liberalul, adăugând că nici PNL şi nici PSD nu ar mai trebui să primească înapoi „transfugii”. „Dacă USL nu ia din prima 50%, degeaba fac filialele înţelegeri pe sub masă cu candidaţi-fantomă, căci la masă vor sta alţii”, a conchis senatorul PNL.