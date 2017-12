Transmisii live din sălile de operaţii!

Populaţia României este tot mai bolnavă! Grav este că mulţi bolnavi ajung la control pe ultima sută de metri, atunci când afecţiunile au „măcinat” prea mult organismul, astfel că şi misiunea medicilor devine tot mai grea. Cer ajutor disperat doctorilor pacienţi cu tumori (fie maligne, fie benigne), cu afecţiuni digestive severe, dar şi bolnavi obezi a căror stare de sănătate le pune în pericol viaţa. Medicii încearcă aplicarea unor metode de ultimă oră tocmai pentru ca bolnavii să aibă mai puţin de suferit, însă, pentru asta, costurile sunt, de multe ori, peste posibilităţile spitalelor, ale sistemului sanitar, peste cele ale pacienţilor. Sunt situaţii când şansa unor bolnavi vine din partea sponsorilor. Şase operaţii vor fi efectuate vineri şi sâmbătă, 11 şi 12 octombrie, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, de specialişti ai unităţii sanitare, dar şi de medici cu renume din ţară, unele materiale sanitare necesare intervenţiilor fiind suportate de firme private. Medicii vor apela fie la laparotomie (operaţia clasică, ce constă în deschiderea peretelui abdominal), fie la laparoscopie (operaţia modernă, fără deschiderea peretelui abdominal), în funcţie de caz. Intervenţiile, efectuate prin metoda suturii mecanice (fără să se folosească metoda clasică de legare, de exemplu, a intestinului afectat), vor fi exemple pentru alţi colegi doctori din ţară care vor veni la Constanţa, la „Atelierul de formare tehnică tri-staple standard în chirurgia digestivă” organizat la SCJU, la iniţiativa şefului Clinicii de Chirurgie a SCJU, prof. univ. dr. Octavian Unc.

EVENIMENTUL ESTE ORGANIZAT SUB EGIDA SOCIETĂŢII ROMÂNE DE CHIRURGIE ŞI ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU CHIRURGIA ENDOSCOPICĂ, FAPT CE CONSTITUIE O APRECIERE IMPORTANTĂ PENTRU CHIRURGIA CONSTĂNŢEANĂ, A DECLARAT PROF. DR. UNC

„ÎN PATRU-CINCI ANI M-AM ÎNGRĂŞAT CU 70-80 DE KILOGRAME” Marius Orezanu, de 37 de ani, din Constanţa, este unul dintre pacienţii incluşi în Workshopul din 11-12 octombrie de la SCJU, urmând a fi supus chirurgiei bariatrice, care implică procedurile chirurgicale prin intermediul cărora se poate pierde în greutate sau procedura de by-pass la nivelul stomacului sau intestinului subţire. Cu ajutorul acesteia, oamenii supraponderali pot să slăbească în mod semnificativ şi permanent. Marius a apelat la chirurgi atunci când a constatat că acul cântarului nu se mai oprea; de la lună la lună, acumula mult prea multe kilograme. A apelat la diferite regimuri pentru slăbit. „Dacă iniţial pierdeam ceva kilograme, după ce renunţam la respectivul regim luam şi mai multe kilograme, şi tot aşa, până când am primit sfatul să consult un endocrinolog. Am aflat că am dereglări ale glandei tiroide. Iar am urmat un tratament, de data asta şi medicamentos, însă fără rezultat”, a povestit bărbatul. Aşa că a primit indicaţia să consulte un chirurg. El a aflat că o intervenţie chirurgicală modernă îi poate stopa acumularea kilogramelor. La cei 37 de ani ai săi, a ajuns să cântărească 170 de kilograme. „Sunt bucătar, ceea ce presupune să am o anume rapiditate în mişcări, or, la kilogramele pe care le am, îmi este tot mai greu. Obosesc repede, respir greu”, spune Marius. El a căutat pe internet şi a aflat că şi la Constanţa sunt medici care îl pot ajuta. „Şi aici, la Spitalul Judeţean, aproape de casă, sunt chirurgi care intervin direct pe stomac, va fi o operaţie de micşorare a lui”, a spus bărbatul. Într-adevăr, o echipă de medici condusă de dr. Răzvan Popescu, medic al Clinicii de chirurgie a SCJU, va realiza intervenţia chirurgicală digestivă care-l va ajuta pe Marius să dea jos, treptat, surplusul de kilograme. Tânărul este conştient că minunea nu se va întâmpla cât ai bate din palme, ştie că nu doar operaţia îl va ajuta, ci şi schimbarea radicală a stilului de viaţă, aşa că este hotărât să meargă până la capăt, să respecte indicaţiile primite deja de la medicul Popescu. „M-am gândit şi la montarea inelului gastric, dar am auzit că nu dă randament chiar aşa pe cât este lăudat. Aşa că am încredere în operaţia chirurgicală. Dr. Popescu mi-a explicat deja în ce va consta...”, a spus, liniştit, pacientul. Operaţia sa va putea fi văzută de medicii prezenţi, direct în sala SCJU unde se va desfăşura atelierul de lucru. Vor fi transmisii live din sălile de operaţii, cei prezenţi putând să interacţioneze cu echipele de medici.

VA SCĂPA DE TUMORA PE COLON Un alt pacient ce va fi supus operaţiei în cadrul evenimentului de la SCJU este Vasile Cristea. Are 77 de ani, este din Constanţa şi a aflat, nu cu mult timp în urmă, că are o tumoră pe colon. El a povestit că n-a bănuit nicio secundă că ar putea avea o formaţiune tumorală. „În urmă cu ceva timp, mă tot deranjam la burtă. Când mă constipam, când mă deranjam. Până la urmă, am observat în vasul WC-ului cheaguri de sânge. M-am dus la spital pentru un consult. Mi-am dat seama că ar putea fi vorba de ceva rău. După investigaţii amănunţite, am aflat că am o tumoră pe colon ce trebuie operată. Mă bucur că sunt operat la SCJU, că unele materiale necesare operaţiei vor fi suportate de spital şi de o firmă privată”, a spus Vasile Cristea.

La Atelierul de lucru desfăşurat la SCJU vor participa somităţi în lumea medicală românească, specialişti în chirurgia digestivă.