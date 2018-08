Transmisiune live din sala de operații a Spitalului de Urgență Constanța!

Pe 23 august începe cea de-a VII-a ediţie a Ultrasound Academy Contransmisiune live din sala de operații a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanțastanta Course, manifestare care se adresează în principal medicilor specialişti în Obstetrică - Ginecologie care sunt licenţiaţi (certificaţi) în ecografie în Obstetrică și Ginecologie dar ale căror cunoștințe sunt excelente în principal în teorie. Cursul “Ultrasound principles and practice” are în prim plan femeia însărcinată și patologiile care pot fi descoperite în timpul sarcinii, gravidele având posibilitatea să fie consultate ecografic pe parcursul zilelor de curs. PREMIERA - Manifestarea debutează la ora 10.00, cu o premieră – o transmisiune live din sala de operații a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, cu 2 prezentări de caz - Histeroscopie și Laparoscopie – intervenții realizate de șeful Clinicii OG 1, prof. univ. dr. Vlad Tica – medic primar Obstetrica-Ginecologie. Tematica din acest an îi vizează pe cei care doresc să învețe și practic cum să mâniuască proba de ecografie, ce probă să aleagă în funcție de examenul pe care doresc să îl facă, cum să obțină imaginile adecvate și, nu în ultimul rând, să învețe să folosească butoanele ecografului pentru a obține cele mai bune imagini, aspecte extrem de importante de care depinde diagnosticul. De aceea, pe lângă noţiuni despre principiile ISUOG de a face ecografia corect, se vor organiza ateliere practice. Cursanţii vor avea ocazia să învețe practic pas cu pas tainele unei ecografii corecte de la experți naționali și internaţionali: Titia Cohen (NL) si Trish Chudleigh (UK), dar şi naţional: prof. univ. dr. Vlad Tica, prof. univ. dr. Claudiu Mărginean, dr. Mihaela Steriu, dr. Doiniţa Gache. Doctor Titia Cohen de la Erasmus Rotterdam și Trish Chudleigh de la Cambridge, autoare a numeroase monografii de ecografie, ambele ambasadoare ISUOG, ce educă în ecografie în întreaga lume, precum și Dr Doinita Gache și Mihaela Steriu din Bucuresti, ambele cu experiența valoroasă în examenele ecografice în Obstetrică și Ginecologie vor fi atât speakeri, cât și traineri personali la acest curs. Sesiunile de hands-on vor fi susținute beneficiind de cele mai performante ecografe. Profesorul Claudiu Mărginean (şeful unui departament de nivel național unde majoritatea medicilor specialişti trimit cazuistică pentru rezolvare finală - Centrul de chirurgie cardiacă de la Universitatea din Tg. Mureş) va face introducerea în examenul cordului fetal - un curs de o importanţă sporită pentru practicieni. Noţiunile îi vor ajuta pe cursanți să întocmească un raport ecografic corect. Manifestarea ştiinţifică este organizată de Asociaţia Clubul Isis şi Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Ovidius Constanta, în parteneriat cu Isis Hospital, sub egida ISUOG şi creditată de CMR cu 15 puncte EMC.