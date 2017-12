Transplant de celule stem, la Constanţa

Percepută ca o garanţie a faptului că, indiferent de boala pe care ar contracta-o copilul lor, aceasta nu se va dovedi mortală pentru micuţ, mulţi părinţi recurg la recoltarea de celule stem. Medicii spun că, în ultima perioadă, foarte multe mame şi-au manisfestat dorinţa de a li se recolta aceste celule, însă specialiştii sînt de părere că procedura trebuie efectuată numai după ce pacientei i-a fost explicat ce presupune această recoltare. Celulele stem există în sîngele fetal şi se recoltează din cordonul ombilical, dar şi din sîngele pacientului care necesită o astfel de intervenţie. Aceste celule sînt pluripotente şi posedă capacitatea de a se diviza în diferite ţesuturi. Deşi în ţara noastră nu s-a efectuat niciun transplant de celule stem, medicii constănţeni au demonstrat că se poate şi au făcut prima intervenţie de acest tip pentru vindecarea unei paciente bolnave de diabet. Adriana are 38 de ani şi de cinci ani este insulino-dependentă. La auzul diagnosticului, viaţa i s-a schimbat şi a făcut tot posibilul pentru a găsi modalităţi de a se vindeca. Aflată de cîţiva ani de zile pe lista de aşteptare a prof.univ.dr. Vasile Sîrbu, şeful Clinicii de Chirurgie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, Adriana a decis să încerce transplantul de celule stem, chiar dacă i s-a explicat că intervenţia pe care o va suferi va fi realizată în premieră naţională. Astfel, Adrianei i-au fost tranplantate propriile celule stem recoltate din propriul sînge. „Prepararea celulelor a durat opt ore. Acestea au fost implantate prin cateterism, pacienta fiind anesteziată local. Celule au fost produse la Constanţa, iar eu consider acest lucru o reuşită. Deşi mulţi nu cred, din acest punct de vedere, Spitalul Judeţean este foarte bine dotat. Am fost asistat de o echipă de 20 de medici din Constanţa şi Bucureşti, de la Spitalul Fundeni. Pacienta a reacţionat foarte bine şi cred că marţi sau miercuri va pleca la Timişoara. Deocamdată, celulele au fost introduse în organismul ei şi vom vedea rezultatetele peste patru sau chiar şase săptămîni”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, prof.univ.dr. Vasile Sîrbu.

Celulele stem pot fi recoltate din placentă sau din cordonul ombilical al nou-născutului, avînd valabilitatea de maximum 20 de ani. Aceste celule pot fi transplantate, spun specialiştii, doar copilului din cordonul ombilical. Pe de altă parte, măduva este cea care produce cele mai multe celule plurivalente. Specialiştii au ajuns la concluzia că separarea lor înseamnă şanse de vindecare pentru diabetici, pentru cei care suferă de afecţiuni ale sîngelului, cît şi pentru persoanele paralizate. „Adriana este insulino-dependentă. Noi sperăm prin acest transplant ca ea să nu mai utilizeze nicio doză de insulină, sau, în cel mai rău caz, să fie nevoită să îşi injecteze doze foarte mici. Aceste celule pot fi folosite şi în lupta împotriva Alzheimer-ului sau a diverselor boli de inimă. Pacienta noastră nu a plătit transplantul, costul de 15.000 de euro fiind suportat de Societatea Naţională de Transplant, care a trimis deja fonduri importante pentru efectuarea unui număr mare de intervenţii de acest tip în 2008”, a declarat prof.univ.dr. Sîrbu. Specialiştii spun că celulele stem au fost recoltate în kit-uri care costă 10.000 de euro şi apoi au fost separate cu ajutorul unei centrifugi, al cărei preţ este de 60.000 de euro. Această aparatură se află în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă şi medicii spun că doar foarte puţine spitale din ţară se pot lăuda cu această dotare. Adriana a povestit că s-a oferit pentru acest prim transplant atît pentru că speră să se vindece, cît şi pentru că îşi doreşte ca şi ceilalţi pacienţi care suferă de diabet zaharat să aibă o şansă reală de vindecare şi să poată duce o viaţă normală. Profesorul Sîrbu a precizat că acesta este doar începutul şi va efectua următorul transplant peste trei săptămîni, pe un pacient care este insulino-dependent. În Spitalul Clinic Judeţean se fac numeroase recoltări de celule stem de la mame care vor să fie sigure că nici leucemia, nici diferite alte tipuri de cancer nu vor afecta viaţa copilulului lor, însă pînă acum, niciun transplant nu a fost efectuat. În ţara noastră nu există, deocamdată, nicio bancă de celule, pacientele fiind nevoite să apeleze la ajutorul anumitor firme şi să le depoziteze, de cele mai multe ori, în Slovacia, transplantul find efectuat în China.