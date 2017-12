Transplant de celule stem la un copil dependent de transfuzii de sânge

Medicii Departamentului de Transplant Medular al Institutului Fundeni au realizat în premieră, în România, un transplant de celule stem pentru un copil cu beta - talasemie majoră, formă gravă de anemie ereditară, pacienta fiind o fetiţă de şapte ani dependentă de transfuzii lunare de sânge. Primul transplant de celule stem hematopoietice la un pacient cu beta - talasemie majoră în România a fost realizat în 26 octombrie, iar acum putem spune că este un succes, a spus, ieri, şeful clinicii Fundeni, prof. univ. dr. Constantin Arion. Donatorul, în cazul pacientei de şapte ani, este sora sa, de zece ani.

TALASEMIA MAJORĂ ESTE O FORMĂ GRAVĂ DE ANEMIE EREDITARĂ, CARE EVOLUEAZĂ FATAL ÎN A DOUA DECADĂ DE VIAŢĂ, ÎN ABSENŢA UNUI TRATAMENT ADECVAT

Potrivit estimărilor, în România există 350 – 400 de copii şi adolescenţi cu această boală. Înaintea transplantului, bolnavul este tratat prin transfuzii repetate de sânge, la intervale medii de o lună şi prin tratament chelator al fierului, unul din riscurile majore pentru pacient fiind supraîncărcarea tuturor organelor cu fier, care, în exces, este toxic pentru celule. Singurul tratament definitiv al bolii cunoscut în prezent este transplantul allogenic de măduvă osoasă (de la donator). Medicii au explicat că transplantul la bolnavul cu beta-talasemie are câteva particularităţi, printre care, anterior transplantului, transfuziile trebuie făcute cu un grad înalt de compatibilitate, sensibilizarea primitorului (producerea de anticorpi) putând duce la eşecul (rejectul) grefei. În momentul efectuării transplantului, pacientul trebuie să fie într-o stare bună a tuturor funcţiilor organismului, ceea ce depinde de un tratament anterior de foarte bună calitate de chelare a fierului. Transplantul se efectuează în cele mai bune condiţii cu măduva osoasă şi nu cu celulele stem recoltate din periferie, procedura presupunând anestezie generală administrată donatorului, urmată de recoltarea măduvei osoase prin puncţii osoase repetate în oasele bazinului, efectuate în sala de operaţie. “Evoluţia post transplant şi prognosticul bolnavilor depind de gradul de afectare a organelor critice, în primul rând a ficatului. Supravieţuirea după transplant fără semne de talasemie este de 90% pentru bolnavii cu risc scăzut (clasa 1 Pesaro) şi doar 66 – 70 % la cei cu risc crescut (clasa 3 Pesaro) conform datelor European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)”, au mai spus specialiştii.

S-A NORMALIZAT HEMOGLOBINA. Profesorul Arion a spus că în cazul bolnavei de faţă, a fost vorba despre gradul 1 de risc (scăzut), graţie tratamentului corespunzător anterior, printr-o bună politică transfuzională şi datorită faptului că în România a fost posibilă terapia corectă. Recoltarea de măduvă osoasă s-a efectuat în serviciul ATI şi într-o sală de operaţie a Institutului de Cardiologie “C.C. Iliescu”, colectivul român beneficiind de aportul unui reputat specialist din Israel, prof. dr. Reuven Or, de la Spitalul Universitar Hadassah din Jerusalim. Profesorul Or a apreciat în mod deosebit calitatea serviciilor medicale din Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Transplant Medular, şi a manifestat disponibilitatea pentru continuarea colaborării cu instituţia noastră”, a adăugat profesorul Constantin Arion. Potrivit medicului, evoluţia post-transplant a pacientei este bună, realizându-se o grefare de sută la sută, cu normalizarea completă a hemogramei, ceea ce nu mai face necesară dependenţa de transfuzii. Complicaţiile minore şi inerente în cele două luni de la transplant au fost stăpânite corespunzator. Prin procedura de transplant de celule stem se înlocuieste măduva pacientului cu cea a donatorului.