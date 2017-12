Transport de agrement la Techirghiol

22:23:50 / 27 Decembrie 2013

reclamatie

locuiesc in techirghiol si nu sunt singura care trebuie sa cobor unde vrea taxatorul problema este de ce ne ia de unde ne gaseste iar cand ne aduc ne lasa unde vor ei sunt oameni batrani care pentru ei conteaza sa i lasi cat mai aproape de casa daca tot ii ia de acolo spun ca nu este statie la barbu dar ca sa te ia de acolo este? eu si inca cativa oameni care sunt in aceeasi situatie ca mine am vorbit si chemam 2 sau trei televiziuni fara sa si dea nimeni seama cand si vom aparea pe post cand nu va asteptati cu tot ce avem de spus daca nu se vor lua masuri iar celor care nu au abonament nu se dau bilete decat la cerere uneori se vorbeste si urat azi de exempilu l am rugat si eu si o doamna pe taxator sa ne lase la barbu iar el a spus ca nu se poate treb sa coborim la pod la ora 21 si 26 de minute am ajuns la pod alta data pe cine cunosc ei ii lasa si la alimentara si la mag la doi pasi si la scoala si la geamie care nu i departe de scoala si la pod deci se poate dar nu se vrea este a nu stiu cata oara cand mi se intampla asta va rog luati masuri ca nu vreau sa fac rau nimanui dar ei ne obliga