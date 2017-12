Transportatorii cer înghețarea tarifelor RCA

O PIAȚĂ DEZECHILIBRATĂ Credeai că războiul dintre transportatori și ASF se termină așa, după un singur comunicat de căciulă? În niciun caz! Patronatele din transportul rutier încep în forță săptămâna și cer Guvernului înghețarea primelor RCA la valorile medii calculate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în iunie 2016; sunt aceleași tarife care, potrivit ASF, oferă stabilitate în piața asigurării auto obligatorii. Într-un comunicat semnat de cinci patronate de profil (COTAR, UNTRR, ARTRI, APTE 2002 și APULUM) se menționează că, la categoria autoutilitare/autocamioane, toate vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA, mai simplu) de până la 3,5 tone, indiferent de clasa de bonus-malus (istoric de daună), ar urma să plătească o primă de 1.117 lei la 12 luni. Apoi avem așa: 1.966 lei pentru 3,5 - 7,5 tone, 2.207 lei pentru 7,5 - 16 tone și 8.489 lei pentru vehicule cu MTMA mai mare de 16 tone. Pentru transportul de persoane, vehiculele cu până la 18 locuri vor fi asigurate cu 3.210 lei pe an, cele cu 18 - 40 locuri, cu 4.366 lei, iar cele cu peste 40 locuri - 3.017 lei. De ce-ar face ASF asta? Transportatorii spun că Guvernul are la îndemână legea concurenței (21/1996), care prevede că „pentru sectoare economice determinate și în împrejurări excepționale, precum situații de criză sau dezechilibru și disfuncționalitate, se pot dispune măsuri temporare pentru combaterea creșterii excesive a prețurilor sau chiar blocarea lor“.

SUBVENȚIA E EXCLUSĂ De cealaltă parte a baricadei, președintele ASF, Mișu Negrițoiu, spune că nimeni nu are competența să intervină în controlul prețurilor, asta însemnând desființarea mecanismului de piață de formare a prețurilor - „Asta ar fi o subvenție. Nu poți să controlezi prețurile, dacă ele sunt justificate și dacă metodologia este bine folosită și acoperă un anumit nivel al riscurilor. Nu poți să controlezi prețuri dacă nu ai un mecanism de subvenție. Or, subvenționarea prețurilor și tarifelor în România este exclusă. Chiar dacă noi am prevăzut în proiectul de lege posibilitatea unor intervenții, ele nu sunt fezabile. Se va pune problema așa: de ce intervii la RCA și nu (și) la altele?“. Cine știe, poate că un nou protest de amploare, cu mii de camioane și autobuze, îi va mai scoate un pic din amorțeală pe cei de la centru.