Transportatorii cer reducerea preţului rovinietei

Confederaţia Naţională Rutieră, Federaţia Operatorilor Români de Transport şi Federaţia Europa solicită reducerea preţului rovinietei pentru firmele de transport, întrucât acestea plătesc taxa pentru 365 de zile, dar folosesc şoselele doar 200 de zile pe an, iar starea infrastructurii este proastă. Patronatele din transporturi au transmis un memoriu Guvernului pentru reducerea contravalorii vinietelor plătite de operatorii de profil, în care au menţionat că timpii de conducere şi de odihnă limitează firmele de transport la folosirea parţială a infrastructurii rutiere. Astfel, numărul de zile de utilizare este de circa 200, iar plata rovinietei se realizează pentru 365 de zile. Calculul zilelor de folosire efectivă a drumurilor include zilele obligatorii de odihnă săptămânală (104 zile pe an), al zilelor libere oficiale (11 zile pe 2012), al diferitelor restricţii temporare de caniculă sau viscol, precum şi cele de vară. „Totodată, nu trebuie să uităm că plata taxelor de drum la nivel european a fost gândită doar pentru folosinţa autostrăzilor şi a porţiunilor modernizate ale drumurilor europene. Urmând această raţiune, este vizibilă lipsa legăturii între preţul actual al rovinietei (ce nejustificat este raportat la euro) şi dreptul redus al transportatorilor de a circula pe toată perioada valabilităţii acesteia, precum şi de a circula pe autostrăzi şi drumuri europene reabilitate”, se arată într-un comunicat al patronatelor din industria de profil. Transportatorii prezintă, comparativ, situaţia sistemului de plată a taxelor de autostradă din Ungaria, unde, pe o reţea de peste 1.300 de km de autostrăzi, vinieta pe 13 luni (396 de zile) costă circa 830 euro, iar pentru un an ajunge la 766 euro. „Raportat la infrastructura românească, 1.210 euro - preţul actual al rovinietei pentru un an pentru un autotractor cu semiremorcă - este o valoare mult prea mare pentru ceea ce primim în schimb. Credem că o valoare de maximum 700 euro/an şi reducerea exponenţială a preţului pentru celelalte categorii ar avea ca şi consecinţă o mărire a sumei global colectate din rovinietă”, se arată în comunicat. Reprezentanţii transportatorilor mai susţin că, pe fondul subfinanţării sectorului de transport, având drept cauză principală presiunea uriaşă a costurilor, în special a celor legate de carburanţi, o astfel de măsură ar putea genera beneficii directe în economie.