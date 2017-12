Transportatorii confirmă turismul electoral

Preşedintele Federaţiei Operatorilor de Transport Rutier (FOTR), Augustin Hagiu, a declarat, ieri, că firmele de transport au făcut, în 2009, turism electoral cât nu s-a făcut niciodată în România şi au contribuit financiar la campaniile tuturor formaţiunilor politice. El a spus că, în timpul ultimei campanii electorale, firmele de transport au renunţat la a face presiuni asupra Guvernului. “Am cedat, am lăsat garda jos în timpul campaniei electorale, nu ne-am manifestat, am dat autobuze, am dat microbuze, am făcut turism electoral cât nu s-a făcut ever în România. Transportatorii au susţinut financiar campaniile electorale cu zeci şi sute de mii de euro. Este sectorul care pompează cei mai mulţi bani în campaniile electorale\", a afirmat Hagiu. El a mai afirmat că o parte din aceşti bani erau donaţi în mod legal, altă parte fiind daţi \"la negru, încurajând evaziunea fiscală\". \"Vorbesc de un fenomen în masă, care implică şi persoane fizice şi persoane juridice. Soluţia este ca politicul să îşi scoată mâna din buzunarul nostru şi să îşi facă datoria. Atât timp cât pompăm bani în lumea politicului, aceasta se va obişnui să trăiască aşa şi tot timpul va extorca agenţii economici sub diverse metode, pentru a toca bani în continuare. Este timpul ca patronatele să pună mâna pe guvernare fără să se mai folosească de politic\", a mai declarat Hagiu. Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, ieri, că Augustin Hagiu ar trebui să dea nume în cazul în care ştie despre astfel de solicitări din partea partidelor în campania electorală. \"Sunt convins că portocaliii au apelat din greu la astfel de finanţări, dar la fel de convins sunt că n-or să recunoască nimic, pentru că portocaliii nu folosesc donaţii transparente făcute conform legii, ci plimbă banii dintr-o pungă în cealaltă\", a spus Orban.

Amintim că social democratul Dan Nica a declarat, în 25 septembrie, că nu mai există niciun autocar liber de închiriat în 22 noiembrie şi 6 decembrie, apreciind că românii se pregătesc fie pentru turism la mănăstiri, fie \"cineva s-a hotărât să organizeze turism electoral\". În urma acestor afirmaţii, Dan Nica, pe atunci ministru al Administraţiei şi Internelor, a fost convocat la Guvern pentru a da explicaţii. Ulterior, premierul Emil Boc a propus revocarea lui Dan Nica (PSD) din funcţia de vicepremier şi ministru al Administraţiei şi Internelor.