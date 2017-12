Transportatorii se ridică împotriva tiraniei asigurătorilor

20:09:16 / 11 Decembrie 2014

R.C.A.-ACT ABJECT

Ma adresez celor peste 6 milioane de SOFERi sa nu mai discute toata ziua la televizor privind valoarea RCA cre a ajuns la minim 2.2oo lei, intrprindeti orice actiune de a se ridica dreptul POLITIEI RUTIERE de a mai opri si amenda pe cei care nu au RCA si ROVIGNETA si atunci lasati pe asiguratori sa-si produca singuri profituri si nu ca E. Udrea are masina de 235.000 euro si eu cu o dacie sa-i asiguir eventualele stricaciuni si sa i-le plateasca, asiguratorii., Singura SOLUTIE este ca politia sa fie scoasa din ecuatie,. Ei sa-se ocupe de respectarea CIRCULATIEI RUTIERE, de I.T.P-uri si starea autovehicolului si nu de RCA, Rovigneta si alte taxe si impozite pe care saracii nu au de unde le achita. Am vayut ca in BULGARIA R.C.A.-ul este de 90 de euro pe an ,iar in romania 500 euro,si spun clar ca astazi mi-e rusine ca de 75 de ani traiesc in Romania,tara in care s-a instalat la putere Mafiotii, Hotii. Banditii si Profitatorii., Consider ca taxele si impoyitele trebue sa fie ONORIFICE, MODICE si nu MIJLOACE DE IMBOGATIRE si LAFAIRE IN BANII POPORULUI de catre toti cei care au fost sau sunt la guvernare., Si mai mult , cred ca este bine ca R.C.A- ul sa fie OPTIONAL ca si asigurarea CASCO. UNITIVA si ACTIONATI CONCRET ca POlitia sa nu aiba treaba cu polita RCA, iar cei care vor sa se plimbe prin LUME sa-si plateasca separat asigurarea,.-