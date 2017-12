Transportul cu InterRail, abonament pentru Europa

Prin introducerea pe piaţa românească a noilor oferte comerciale InterRail, transportul cu trenul în străinătate a crescut considerabil. Reprezentanţii Companiei CFR Călători susţin că noua facilitate permite efectuarea de călătorii nelimitate în 30 de ţări şi reprezintă practic un abonament pentru Europa. Dacă opţiunea InterRail One Country Pass poate avea valabilitate cuprinsă între trei şi opt zile, InterRail Global Pass poate extinde călătoria pînă la o lună. Prima alegere are valabilitate doar într-o singură ţară precum Austria, Belgia, Olanda, Luxemburg, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Republica Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia şi Turcia. Opţiunea InterRail Global Pass este valabilă în 30 de ţări europene: Austria, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Irlanda, Macedonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveţia, Suedia,Turcia şi pe ferryboat între Italia şi Grecia exploatat de Attica. Reprezentanţii CFR Călători mai spun că InterRail oferă, la alegere, la preţuri atractive, cele mai mici preţuri la călătoriile în Bulgaria, Cehia, Macedonia, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Turcia. Tinerii sub 26 de ani au preţuri speciale la bilete, iar copiii au o reducere de 50% din tariful de adult. Biletele emise electronic se pot procura din peste 70 de puncte de vînzare din reţeaua CFR din toată ţara.