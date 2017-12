Tranzacțiile imobiliare s-au cvadruplat!!!

Valoarea tranzacţiilor imobiliare a crescut în acest an la 1,2 miliarde de euro, de la 300 milioane euro în 2013, 45% din total reprezentând achiziţii de proiecte de retail, iar 30% de birouri, potrivit DTZ Echinox. Segmentul industrial a atras 15% din tranzacţiile din acest an, iar achiziţiile de terenuri - 10% din total. „Considerăm că acesta este doar începutul unei perioade mai lungi în care piaţa de investiţii va creşte constant de la an la an. Fondurile instituţionale care cu ani în urmă nu considerau România o piaţă viabilă sunt acum active şi în căutare de proprietăţi generatoare de venit. Cei mai importanţi jucători au fost NEPI pe zona de retail şi Globalworth în zona de birouri, însă noutatea este că ei nu mai sunt singurii care fac oferte, ci au concurenţi competitivi care îi determină să ofere preţuri agresive“, a declarat şeful departamentului „Capital markets“ din cadrul DTZ, Răzvan Sin.