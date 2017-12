Tranzacţie cu mercur

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase cercetează în stare de libertate un bărbat care a fost prins, la sfârşitul săptămânii trecute, de ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO), în timp ce încerca să vândă un kilogram de mercur. Vasile Apetrei, de 22 de ani, din Buftea, a fost prins în Piaţa Ovidiu, din Constanţa, în timp ce îşi aştepta potenţialii cumpărători. În schimbul kilogramului de mercur, bărbatul cerea 4.500 de euro. Mercurul a fost predat lucrătorilor Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase (AESP) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Anchetatorii spun că Vasile Apetrei a declarat că mercurul îl are de la tatăl său, care i l-ar fi lăsat înainte să moară. Bărbatul a recunoscut că vroia să vândă substanţa contra sumei de 4.500 de euro. Pe numele lui Vasile Apetrei s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de substanţe toxice. Acesta este cel de-al doilea caz de trafic cu substanţe periculoase descoperit de poliţişti de la începutul acestui an. La începutul lunii ianuarie, în urma unui flagrant pus la cale de ofiţerii BCCO Constanţa, un alt tânăr a fost prins în localitatea constănţeană Tuzla, în timp ce încerca să-i vândă unui ofiţer sub acoperire, peste 11 kilograme de mercur. În urma percheziţiei, oamenii legii au găsit asupra lui Florin Pătură cinci recipienţi din plastic, cu dop, inscripţionaţi “Reactiv Colesterol”, dar şi o sticlă din plastic ce conţinea 11,115 kg mercur brut.