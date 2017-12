Tranzacţie imobiliară de milioane de dolari

Cea mai scumpă casă din SUA, estimată la 150 de milioane de dolari, a fost cumpărată de Petra Ecclestone, fiica boss-ului de la formula unu, miliardarul britanic Bernie Ecclestone. Preţul final de vânzare nu a fost însă dat publicităţii. Anterior, casa a fost evaluată la 150 milioane de dolari. Conacul, construit în anul 1991, de celebrul producător de televiziune Aaron Spelling, după modelul unui castel francez, are peste 5.200 de metri pătraţi şi se află pe un domeniu de două hectare în Holmby Hills din Los Angeles. Proprietatea dispune de teren de bowling, salon de frumuseţe, o bibliotecă uriaşă, un apartament Charles în care a stat chiar prinţul moştenitor al tronului britanic, parcare pentru o sută de maşini şi o intrare cu scară dublă ca în filmul ”Pe aripile vântului”. Petra Ecclestone, noua proprietară, are 22 de ani şi îşi va împărţi timpul între Los Angeles şi Londra, unde mai are o casă estimată la 90 de milioane.