Tranzacții în valoare de peste 350 milioane euro în primul trimestru din 2023, raportate de NETOPIA Payments

NETOPIA Payments a raportat în primul trimestru al anului 2023, tranzacții în valoare de peste 350 milioane euro prin intermediul tuturor metodelor de plată disponibile, inclusiv mobil, desktop și tabletă. În plus, tranzacțiile online procesate au crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar valoarea medie a unei tranzacții a fost de 265 lei.

NETOPIA Payments a atras un număr de parteneri noi în primele trei luni ale anului curent și a reușit să își mărească portofoliul de comercianți cu 30%. Domeniile din care provin comercianții înregistrați în prima parte a anului sunt diverse, inclusiv transport, fashion, IT&C și electrocasnice. Această creștere, spun reprezentanții NETOPIA Payments, este atribuită investițiilor făcute în tehnologie și în infrastructura de plăți online pentru a satisface nevoile clienților din sectoare diferite.

În ceea ce privește platformele de e-commerce folosite de comercianți în primul trimestru, topul rămâne neschimbat comparativ cu anul trecut. WooCommerce, modulul de e-commerce al Wordpress, conduce cu aproape 50%, urmat de platformele custom cu aproape 15%, iar Shopify ocupă locul trei cu aproximativ 9%. NETOPIA Payments are peste 30 de integrări cu diverse platforme, locale și internaționale, pentru a oferi comercianților o modalitate sigură și ușoară de a accepta plăți online pentru produsele și serviciile lor.

Compania a remarcat preferința românilor din ultimii ani de a face achiziții prin intermediul dispozitivelor mobile și se concentrează să ofere o experiență cât mai bună utilizatorilor finali. De altfel, în primul trimestru din 2023, peste 66% dintre români au folosit smartphone-ul pentru a face cumpărături.

Securitatea, prioritatea principală pentru NETOPIA Payments

NETOPIA Payments pune siguranța înaintea oricărui alt aspect atunci când vine vorba despre procesarea plăților online. Pentru a asigura securitatea tranzacțiilor, compania utilizează multiple metode, cum ar fi criptarea datelor, prevenția împotriva fraudei prin ultimele tehnologii disponibile și autentificarea în doi factori. Totodată, compania a obținut cel mai înalt standard în securitate – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), care asigură un ecosistem sigur de transfer al informațiilor. Mai mult, investește constant în tehnologii de ultimă generație pentru a îmbunătăți experiența de plată și pentru a garanta siguranța tranzacțiilor realizate prin soluțiile puse la dispoziție clienților și comercianților.

„Ne-am axat foarte mult pe tehnologie pentru a îmbunătăți experiența de plată a clienților și comercianților. Am dezvoltat o gamă largă de soluții de plată, portofele digitale și avem integrări directe cu cele mai folosite platforme de e-commerce din România.Iar pentru a ne asigura că tranzacțiile online sunt sigure și protejate împotriva fraudelor am investit în soluții de securitate de ultimă generație, cum ar fi criptarea și 3D secure. În plus, am dezvoltat și o gamă de instrumente de raportare și analiză pentru a permite comercianților să urmărească și să monitorizeze tranzacțiile în timp real, astfel încât să își poată optimiza procesul de plată și să îmbunătățească rata de conversie”, subliniază Horia Grozea.