Tranzacţii mari cu titlurile Băncii Transilvania

Bank of Cyprus a vândut la finele săptămânii trecute, pentru 368,1 milioane lei (82,5 milioane euro), aproape 10% dintre acţiunile Băncii Transilvania către SIF-uri, unul dintre cumpărători fiind SIF Moldova (SIF2), care a preluat 3,5% dintre titluri, în schimbul a 128,9 milioane lei (28,9 milioane euro), au declarat surse din piaţa de capital. În urma operaţiunii, participaţia SIF Moldova la BT a crescut la 8,52%. Potrivit celor mai recente raportări, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) este cel mai mare acţionar al Băncii Transilvania, cu o participaţie de 14,61% dintre titluri. Printre acţionarii semnificativi se regăsesc SIF Moldova (5%), preşedintele Consiliului de Administraţie al băncii, Horia Ciorcilă (5,06%), şi International Finance Corporation, divizie a Grupului Băncii Mondiale. Activitatea Bank of Cyprus, cea mai mare bancă din Cipru, a fost oprită mai mult de patru luni anul trecut, parte a unei restructurări a întregului sector bancar cipriot, una dintre condiţiile impuse de statele zonei euro şi FMI în schimbul unui program de ajutor financiar. Cipru a închis, conform planului, a doua mare bancă a ţării, Cyprus Popular Bank, iar activele bune au fost preluate de către Bank of Cyprus. Marfin Bank a preluat anul trecut, de la sucursala din România a Bank of Cyprus, depozite în valoare totală de 77 milioane euro şi active brute de 82 milioane euro.