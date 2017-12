Tranzacţiile cu acţiunile Fondului Proprietatea (FP) ar putea depăşi 3 milioane euro, medie zilnică, astfel că lichiditatea Bursei de Valori Bucureşti (BVB) va creşte la peste 10 milioane euro, consideră şeful BVB, Stere Farmache. „Este greu de anticipat, s-au făcut diverse estimări, unele au luat în calcul acţiunile care s-au transferat la Depozitarul Central, altele care iau în calcul întregul free-float. Per ansamblu, cred că Fondul Proprietatea şi celelalte acţiuni listate pot genera un volum zilnic de 10 milioane euro. Minim 3 milioane euro pe zi ar putea fi tranzacţiile cu acţiunile Fondului”, a declarat Farmache. La rândul său, directorul general al companiei de brokeraj Raiffeisen Capital Investment, Dana Mirela Ionescu, consideră că lichiditatea BVB se va tripla, într-un an, ca urmare a tranzacţiilor cu acţiunile FP. Fondul Proprietatea vrea să obţină în următorii doi ani aproape 1,5 miliarde euro din vânzarea de acţiuni ale unor companii din portofoliul său şi ar putea să se listeze la Varşovia sau Londra, a declarat ieri directorul general al Franklin Templeton, Grzegorz Konieczny. Administratorul FP intenţionează să vândă în acest an acţiuni ale grupurilor energetice Petrom, Transgaz şi Transelectrica, pe piaţa secundară.