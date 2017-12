Tranzacţiile cu acţiunile Rompetrol nu s-au făcut pe baza unor informaţii privilegiate

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a finalizat investigaţia privind tranzacţiile realizate la bursă, în zilele de 24 şi 27 august, cu acţiunile celor trei companii din grupul Rompetrol şi consideră că operaţiunile nu au fost realizate pe baza unor informaţii privilegiate. \"Din investigaţia realizată, pînă în acest moment, nu au rezultat elemente care să conducă la confirmarea suspiciunii potrivit căreia, ar fi fost efectuate tranzacţii cu acţiunile acestor emitenţi pe baza unor informaţii privilegiate\", se menţionează într-un comunicat al CNVM, care a hotărît, la începutul săptămînii trecute, să analizeze toate tranzacţiile realizate vineri, 24 august, şi luni, 27 august, cu acţiunile companiilor Rompetrol Rafinare, Rompetrol Well Services şi Rompetrol SA, după ce titlurile societăţilor au crescut luni într-un interval foarte scurt, pînă la limita admisă de sistemul Bursei. \"Hotărîrea a fost luată ca urmare a faptului că luni, 27 august, preţul acţiunilor în cauză a crescut, într-un interval extrem de scurt, de numai 20 minute, pînă la limita la care, dacă Bursa nu ar fi suspendat tranzacţionarea, sistemul ar fi oprit automat aceste operaţiuni. Conform Codului Bursier, BVB poate decide suspendarea de la tranzacţionare a instrumentelor financiare, în mod excepţional, […] în scopul prevenirii folosirii unor informaţii înainte ca acestea să devină publice conform prevederilor legale în vigoare\", informa CNVM la acel moment. Titlurile Rompetrol Rafinare, principalul activ deţinut de grupul Rompetrol, au urcat rapid la bursă după anunţul privind vînzarea a 75% din grupul Rompetrol către compania KazMunaiGaz din Kazahstan, iar tranzacţiile cu acest titlu au fost suspendate. Acţiunile companiei erau cotate luni, la ora 13:22, ora suspendării, la 0,1120 lei, cu 14,29% peste cotaţia de vineri, pe o lichiditate de 5,88 milioane de lei. Titlurile Rompetrol Well Services, divizia de servicii petroliere a Rompetrol, au fost suspendate, la ora 13:24, cotaţia acestora înregistrînd un avans de 13,10%, la 1,9 lei. Valoarea tranzacţiilor însuma 1,01 milioane de lei. Vineri, 24 august, acţiunile Rompetrol Rafinare au scăzut cu 2%, la 0,098 lei pe unitate, pe un rulaj de 1,15 milioane de lei, iar titlurile Rompetrol Well Services au coborît cu 1,18%, la 1,68 lei, valoarea tranzacţiilor fiind de 209.229 de lei. În cazul Rompetrol SA, cotaţia a staţionat la 0,205 lei pe titlu, lichiditatea fiind de doar 617,5 lei. În ceea ce priveşte afirmaţia publică a Departamentului de comunicare şi relaţii publice al Rompetrol Group şi a reprezentanţilor firmei de relaţii publice PR Newswire, CNVM reafirmă că a primit luni, 27 august, la ora 18:41, raportul Rompetrol Rafinare, transmis prin fax, prin care autoritatea pieţei de capital a fost informată despre achiziţia de către KazMunaiGaz a 75% din The Rompetrol Group. \"Pînă la această dată, compania de relaţii publice nu a adus nicio dovadă tehnică în sprijinul afirmaţiei sale conform căreia, CNVM şi BVB au fost anunţate în mod oficial despre această achiziţie în ziua de 27 august, încă de la ora 12:00, ora României\", se spune în comunicatul CNVM.