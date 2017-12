Tranzitul de gaze ruseşti spre Europa, în pericol

Ucraina a sistat încă de sâmbătă importurile de gaze din Rusia, a indicat, luni, agenţia ucraineană de presă Unian, cu referire la un anunţ făcut de Nikolai Orlov, directorul adjunct al Departamentului de control al sectorului energetic rus. ”Sistarea importurilor pune în pericol tranzitul gazelor ruseşti spre Europa pe timpul iernii”, avertizează un expert rus. ”Ucraina a sistat achiziţionarea de gaze naturale din Rusia, în contextul în care la începutul lunii cumpăra aproximativ 9 sau 10 milioane de metri cubi de gaze zilnic, ceea ce era de zece ori mai puţin decât volumul mediu pe zi cumpărat înainte”, a indicat oficialul. Societatea ucraineană Naftogaz a refuzat luni seara să confirme sistarea completă a importurilor de gaze din Rusia.

Decizia Kievului ar putea provoca perturbări în tranzitul de gaze naturale via Ucraina în direcţia Europei, a avertizat, în acest context, Aleksei Grivaci, directorul general adjunct al Fundaţiei ruse pentru securitatea energetică naţională. Potrivit acestuia, Kievul prelevează gaze din depozitele subterane, situaţie care pune în pericol tranzitul de gaze ruseşti spre Europa, pe timpul iernii. Vicepremierul ucrainean însărcinat cu energia, Iuri Boiko, a declarat recent că Ucraina a început încă din luna octombrie să utilizeze gazele stocate în rezervele subterane, pentru a-şi satisface nevoile naţionale. Or, aceste rezerve sunt necesare pentru asigurarea continuităţii tranzitului de gaze ruseşti în Europa în perioadele de vârf din timpul sezonului rece. De altfel, Iuri Boiko avertizase recent că Ucraina nu va mai ajuta Rusia să asigure continuitatea tranzitului de gaze spre consumatorii europeni ai Gazpromului în perioadele de vârf ale iernii, dacă Moscova va continua să aibă o abordare formală în rezolvarea problemelor legate de gaze în raport cu Kievul. La 7 noiembrie, agenţia de presă ucraineană Unian relata că societatea Naftogaz urmează să achite companiei ruse Gazprom 15 milioane de dolari pentru gazele livrate în octombrie. La rândul său, purtătorul de cuvânt al gigantului rus de gaze, Serghei Kuprianov, declara în aceeaşi zi că Ucraina datorează pentru livrările din luna octombrie circa 1,355 miliarde de dolari. Dar Ucraina mai are de plătit restanţele pentru luna august, relevă agenţiile de presă ruse menţionate.

Pe fondul acestui război al declaraţiilor şi al restanţelor ucrainene la consumul de gaze ruseşti, preşedintele ucrainean, Viktor Ianukovici, a efectuat o vizită, la sfârşitul săptămânii trecute, la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a doua oară în ultimele săptămâni. Nu se ştie ce au discutat cei doi lideri, însă analiştii presupun că problema gazelor a ocupat un loc important.