TRAPPIST: Un telescop, o stea și... o bere belgiană

Micul telescop TRAPPIST, operat din Belgia și instalat în Chile, se află la originea descoperirii cortegiului de planete ce orbitează în jurul unei stele pitice. Numele său este un omagiu adus celebrei beri fabricate de călugării din ordinul trapist, relatează AFP. "Numele TRAPPIST a fost dat telescopului pentru a sublinia originea belgiană a proiectului", subliniase Observatorul European Austral (ESO) în momentul lansării noului instrument, în 2010. "Berea trapistă este celebră în întreaga lume și vine din Belgia", a scris ESO într-un comunicat din acel an. Berea fabricată la Abația Sf. Sixtus din Westvleteren, una dintre cele zece care produc bere trapistă, a fost desemnată în 2015 de un site specializat drept cea mai bună bere din lume. Abația a început să fabrice bere în jurul anului 1839 și să o vândă în 1931. Rețeta a fost păstrată cu sfințenie încă de la început. Pentru fabricarea berii lucrează cinci călugări, 70 de zile pe an. Berea trapistă este fabricată sub controlul călugărilor sau în mănăstire, iar pentru consumul acestui tip de bere se realizează cupe speciale. Câștigul obținut din vânzarea acestei berii este donat unor instituții de binefacere socială.

TRAPPIST este însă acronimul de la TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, având în vedere că acest instrument caută planete prin așa-numita metodă de "transiting". Grație acestui telescop, o stea pitică roșie poartă deja numele de TRAPPIST-1. Ea este înconjurată de un alai de șapte planete de dimensiunea Pământului, dintre care trei ar putea găzdui viață, potrivit astronomilor.

"Cele șapte minuni din sistemul TRAPPIST-1 sunt primele planete similare Pământului care au fost descoperite pe orbita unei astfel de stele", conform lui Michael Gillon, profesor la Universitatea din Liege și coordonatorul studiului. "Acest sistem este, de asemenea, ținta ideală pentru a studia atmosferele planetelor potențial locuibile, de dimensiunea Pământului", a adăugat el.

Spre deosebire de Soare, steaua TRAPPIST-1 - clasificată drept o pitică ultra-rece - este atât de rece încât apa lichidă poate exista la suprafața planetelor care o orbitează de la distanțe foarte mici, mult mai mici decât ar fi posibil în sistemul nostru solar. Cele șapte planete, care au temperaturi apropiate de cele ale Pământului, gravitează în jurul acestei stele mici, puțin luminoasă și foarte rece, situată în galaxia noastră, la ''doar'' 40 de ani lumină de Terra.