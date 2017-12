Tras pe sfoară de angajator

Un constănţean se chinuie, de câteva zile, să obţină banii promişi la angajare. Ştefan Spaniol, din Costineşti, s-a angajat, la 1 februarie, la societatea de construcţii industriale şi civile Construcţii Nuclearo Electrice SA Cernavodă. „În momentul în care m-am angajat mi s-a promis un salariu de 1.600 - 1.800 de lei. De asemenea, mi-au fost cerute şi o serie de acte pentru întocmirea contractului de muncă”, povesteşte Ştefan. De pe 1 februarie şi până în urmă cu câteva zile, bărbatul a executat diferite lucrări contractate de societatea respectivă. Nu mică i-a fost mirarea când, în momentul în care a venit ziua de salariu, s-a trezit că, în loc de 1.600 - 1.800 de lei, cât i se promisese, a primit doar 365 de lei. Ştefan nu s-a descurajat şi a continuat să muncească, sperând că următorul salariu va fi mai mare. „Din păcate, în urmă cu câteva zile, băiatul meu s-a îmbolnăvit. Am mers cu el la medic şi mi s-a spus că trebuie operat. Ca să-l pot interna, am cerut o adeverinţă de la locul de muncă, care să ateste că sunt salariat, pentru ca fiul meu să beneficieze de asigurarea mea de sănătate”, a spus Ştefan. În loc de adeverinţa solicitată, bărbatul a primit, însă, o veste la care nu se aştepta: conducerea societăţii nu-i încheiase contract de muncă. „Le-am cerut să îmi facă lichidarea şi să îmi dea banii pentru munca depusă. Pentru că nu am asigurare socială, va trebui să-i plătesc eu copilului spitalizarea. El trebuie operat vineri. Din această cauză am cerut să mi se facă lichidarea şi să-mi dea banii promişi”, a mai spus Ştefan. Acesta nu este singurul caz în care societatea Construcţii Nuclearo Electrice SA Cernavodă este acuzată că nu întocmeşte contracte de muncă. La sfârşitul lunii februarie, alţi patru constănţeni au apelat la inspectorii teritoriali de muncă pentru a vedea dacă lucrează cu forme legale. După ce li s-a spus că nu există contracte de muncă încheiate pe numele lor, bărbaţii s-au dus la conducerea societăţii cerându-şi drepturile. Soluţia găsită de conducere a fost cât se poate de simplă: le-a plătit celor patru toate drepturile salariale, după care le-a spus că sunt concediaţi.

CONTRACT DIN PRIMA ZI. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, vinovaţi pentru perpetuarea fenomenului de muncă la negru sunt şi angajaţii, nu numai angajatorii. „Termenul legal pentru înregistrarea contractului la ITM este de 20 de zile. Dacă au trecut 20 de zile de la angajare şi salariaţii nu au fost chemaţi să semneze contractul de muncă, atunci este cazul să-şi pună serioase semne de întrebare” a declarat directorul coordonator adjunct din cadrul ITM, Marian Becheanu. El a adăugat că, sunt cazuri când muncitorii la negru iau apărarea angajatorilor în cazul controalelor ITM şi declară pe propia răspundere că ei nu muncesc pentru acesta, fiind fie cunoştinţe care îl ajută fără să fie plătiţi, fie „sunt doar în trecere”. „În aceste cazuri, noi nu mai putem face nimic când drepturile le sunt încălcate, de vreme ce ei declară că nu muncesc acolo”, a precizat Marian Becheanu. Potrivit lui Marian Becheanu, noile reglementări din domeniu prevăd ca angajatorii să încheie contractul individual de muncă cu o zi înainte de a angaja salariatul respectiv. „În ziua în care începe să muncească pentru o societate, salariatul trebuie să aibă semnat contractul de muncă individual. În ceea ce priveşte perioada de probă, mulţi angajatori încă înţeleg greşit această noţiune”, a declarat Marian Becheanu. El a explicat că, inclusiv pe perioada de probă, angajatul trebuie să beneficieze de contract de muncă şi de salariu. Aceasta presupune numai că relaţiile dintre salariat şi angajator pot fi rupte în orice moment, fără preaviz.