Traseele spre sudul litoralului, în reabilitări

Reabilitarea drumurilor judeţene a fost, este şi va fi pe lista de priorităţi a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Aşa cum spunea chiar preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, fără o infrastructură rutieră pusă la punct nu se poate vorbi despre dezvoltare. De la această premisă au pornit mai multe proiecte ale CJC care au vizat reabilitări de drumuri judeţene. Având în vedere că judeţul Constanţa este unul turistic, cu atât mai mult drumurile judeţene trebuia reabilitate pentru a permite turiştilor din ţară şi străinătate să ajungă într-un timp cât mai scurt şi în condiţii optime la destinaţie. Până în prezent, cele mai multe drumuri judeţene au fost reabilitate cu bani din bugetul CJC, pentru ca, de anul trecut, să se implice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). „Aşa am convenit de aproape doi ani cu Ministerul Dezvoltării, ca o soluţie de evitare a aglomerării traficului pe relaţia Cernavodă - Constanţa: reabilitarea unor drumuri judeţene. La început, noi, CJC, am luat decizia de a reabilita pe banii CJC o parte din aceste drumuri judeţene care pot fi variante de ocolire spre sudul litoralului. Începând de anul trecut am fost sprijiniţi şi de MDRT în reabilitarea acestor drumuri”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Şi pentru că proiectele nu trebuie să se oprească aici, vineri, consilierii judeţeni au votat alte trei proiecte în acest sens. „Astăzi (n.r. - vineri) am votat continuarea acestui program, adică reabilitarea diferenţei de drum până spre 23 August, începând de la Topraisar. Odată finalizat şi acest drum, turiştii care doresc să ajungă în sudul litoralului nu mai trebuie să intre prin oraşul Constanţa, evitându-se astfel blocajele rutiere. De asemenea, am votat astăzi şi o altă hotărâre privind reabilitarea celor 5,5 kilometri de variantă ocolitoare a municipiului Medgidia, pentru ca turişti să nu mai intre prin Medgidia şi, de pe pod, să poată merge direct spre sudul litoralului”, a spus Constantinescu.

Variante spre litoral

Autorităţile judeţene le recomandă şoferilor câteva rute ocolitoare care îi pot scăpa de aglomeraţia în trafic. Prima dintre ele este cea de pe DJ 223 de la Cernavodă, care continuă pe DN2A, prin Mihail Kogălniceanu şi Ovidiu, pentru a ajunge la Constanţa. O a doua rută ocolitoare, tot spre Constanţa, începe tot de la Cernavodă, cu intrare pe DJ 222 Cuza Vodă - Mihail Kogălniceanu, Ovidiu, Constanţa. Cei care vor să ajungă în sudul litoralului şi vor să ocolească municipiul Constanţa trebuie să meargă prin Ciocârlia de Sus, Lanurile, până la intersecţia cu DN38. De aici, turiştii pot merge mai departe prin Techirghiol, Eforie şi apoi pe DN 39, până la Mangalia. O a doua variantă spre sudul litoralului începe chiar de la ieşirea de pe autostradă, prin Cochirleni, continuând prin Ion Corvin, Deleni, Viroaga, Negru Vodă, urmând ca de aici să se intre pe DJ 391, spre Mangalia.