Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Guvernului o poziţie \"hotărâtă\" pentru stoparea creşterii \"necontrolate\" a preţurilor la carburanţi, susţinând că anul trecut aceştia s-au scumpit cu aproximativ 30%. \"UNTRR a constatat că în decembrie 2010 preţul carburanţilor a fost majorat din nou, de această dată fără a avea vreo justificare. (...) UNTRR îşi exprimă clar dezacordul faţă de politica de preţuri monopolistă practicată de companiile petroliere şi solicită Guvernului României să adopte o poziţie hotărâtă de stopare a fenomenului. Guvernul trebuie să regândească aplicarea taxelor pe carburanţi şi să controleze structura de cost pentru a asigura stabilitatea preţurilor şi pentru a preveni fluctuaţiile pieţei care afectează grav economia. Carburantul reprezintă cel mai mare cost al operatorilor de transport rutier, iar creşterea preţurilor la pompă va conduce la majorarea continuă a costurilor la clienţi\", se arată într-un comunicat al Uniunii. UNTRR consideră că prin scumpirea din decembrie 2010 şi ianuarie 2011, preţul combustibililor a ajuns la acelaşi nivel cu cel din Austria. \"Acciza este mai mică în România cu 32%, dar preţul final este mai mic doar cu 5%. Unde merge diferenţa? În condiţiile în care preţurile la pompă pentru carburant sunt egale în România şi în Austria, statul român trebuie să reţină aceeaşi sumă ca şi statul austriac sub formă de taxe, acciză plus TVA. Astfel, în mărimi comparate, statul român ar trebui să încaseze anul următor peste 500 milioane de euro în plus faţă de anul acesta. Echivalentul a 130 kilometri de autostradă\", spun reprezentanţii UNTRR. Aceştia au amintit calendarul de majorare a accizelor la combustibil în România până la atingerea pragurilor minime ale accizelor conform directivelor europene, care implică o ultimă majorare în cazul benzinei la 1 ianuarie 2011, cu 11 euro la o mie de litri şi o majorare a motorinei cu 37 euro la mia de litri până la 1 ianuarie 2013.