Traşi pe dreapta de o lege incompletă

La 19 ianuarie 2013 intra în vigoare o prevedere legislativă care le interzicea posesorilor de mopede şi scutere a căror viteză nu depăşeşte 45 km/h şi care nu au capacitatea cilindrică mai mare de 50 de centimetri cubi să conducă astfel de vehicule pe drumurile publice, fără a avea permis. Proiectul de modificare a Codului Rutier a fost realizat în acord cu directiva europeană 126 din decembrie 2006, ceea ce, în teorie cel puţin, înseamnă că autorităţile au avut timp suficient, mai exact şapte ani, pentru a elabora un act normativ complet şi armonios, care să poată fi aplicat fără probleme sau fisuri. Subiectul a fost dezbătut încă din toamna anului 2012, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) anunţând atunci noutatea legislativă prin intermediul mass-media. Prevederea a devenit parte a Codului Rutier în ianuarie 2013, dar persoanele care deţineau astfel de vehicule şi care până atunci aveau nevoie doar de un curs de legislaţie pentru a le conduce pe şoselele patriei au descoperit cu stupoare că nu au posibilitatea de a-şi obţine permisul de conducere din categoria „AM”. Şi asta pentru că, în pofida răgazului de timp pe care l-au avut, autorităţile nu au elaborat şi normele pe baza cărora şcolile de şoferi să se poată acredita în vederea organizării acestor cursuri, sarcină care a revenit Ministerului Transporturilor.

DECALAJ Aşa a luat naştere un paradox mioritic autentic: pe de o parte a devenit infracţiune conducerea vehiculelor de acest tip pe drumurile publice, fără permis, pe de altă parte, statul nu le-a oferit celor traşi pe dreapta prin modificarea legislaţiei rutiere posibilitatea de a intra în legalitate. La sfârşitul lunii aprilie, adică la peste trei luni de la intrarea în vigoare a interdicţiei, Ministerul Transporturilor a finalizat enigmaticele norme de aplicare, însă acestea nu au fost publicate nici până în prezent în Monitorul Oficial. Reprezentanţii Direcţiei Poliţiei Rutiere estimau în toamna anului 2012 că în România sunt înregistrate în jur de 200.000 de mopede şi scutere cu o capacitate cilindrică mai mică de 50 de centimetri cubi.

„MI-AU TĂIAT PICIOARELE!” Printre persoanele afectate în mod direct de acest vid legislativ se numără şi un bărbat de 34 de ani, din localitatea Agigea, care a încercat în zadar să obţină permisul „AM”, după intrarea în vigoare a legii. „Am un scuter pe care l-am cumpărat în rate în anul 2010. Îmi era foarte folositor, iar această nouă lege mi-a interzis, practic, să-l folosesc. Imediat după ce am văzut ştirea, am început să mă interesez pe la şcolile de şoferi din Constanţa despre cursurile necesare pentru obţinerea permisului AM. Peste tot pe unde am fost, am primit acelaşi răspuns: nu putem organiza cursuri pentru că nu s-au dat norme de aplicare. Deci, pe de o parte statul nu îmi dă voie să merg cu scuterul pe stradă, pe de altă parte nu îmi dă nici şansa de a-mi lua permisul. Eu de ce am mai plătit bani pentru el? Mi-au tăiat efectiv picioarele! Puteam să fac cursuri pentru permisul de tip A, sau pentru B, dar erau foarte scumpe şi nu mi-am permis”, povesteşte Iulian Balaban.

„AM AJUNS LA CAPĂTUL RĂBDĂRII” Bărbatul spune că imposibilitatea de a-şi folosi scuterul i-a adus deservicii imense. „Aveam un loc de muncă, în domeniul construcţiilor. Mergeam la serviciu cu scuterul. Îmi convenea, pentru că acest scuter consumă puţin. După ce a intrat legea în vigoare, pentru că nu mi-am permis să plătesc biletele de microbuz sau de autobuz, am fost obligat să renunţ la slujba pe care o aveam. Sora mea este invalidă şi este internată la Techirghiol, pentru tratament. Eu făceam naveta până acolo, cu scuterul, pentru a-i duce de mâncare. Acum, abia dacă reuşesc să ajung la ea, din cauza costurilor. Mătuşa mea este, de asemenea, invalidă, iar mama este bolnavă. Nu pot să fac mai nimic pentru a le ajuta. Nu înţeleg de ce oamenii ăştia dau dovadă de atâta nepăsare faţă de noi. Noi nu existăm pentru ei, nu suntem cetăţeni cu drepturi depline? Din câte ştiu eu, în momentul în care dai o lege, trebuie să asiguri şi condiţiile necesare pentru respectarea ei. Ei au pus căruţa înaintea calului. Am tot aşteptat în lunile astea ca normele acelea să apară, dar nu s-a întâmplat nimic. Am ajuns la capătul răbdării!”, spune Iulian Balaban.

PESTE 2.000 DE DOSARE Cu toate că organizarea cursurilor pentru permisul de tip „AM” a fost şi este încă o imposibilitate, în absenţa normelor, mii de persoane s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinse în trafic conducând mopede sau scutere fără a avea permis. „Până în prezent, au fost întocmite la nivel naţional 2.081 de dosare penale pe numele unor persoane depistate conducând pe drumurile publice vehicule din această categorie fără a deţine permis. Este vorba despre persoane care nu au permis pentru nicio categorie de autovehicule”, a declarat, ieri, pentru cotidianul „Telegraf, cms. şef Lucian Diniţă, şeful Direcţiei Poliţiei Rutiere, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.