Tratament care reduce riscul infectării cu HIV

Un tratament preventiv pe bază de antiretrovirale reduce aproape la jumătate riscul de infecţie cu HIV la persoanele care îşi injectează droguri, potrivit unui studiu publicat în ediţia electronică a revistei medicale britanice The Lancet, transmite AFP. Studii anterioare au arătat eficacitatea profilaxiei preexpunere în privinţa reducerii transmiterii sexuale a HIV atât la heterosexuali, cât şi la homosexuali, precum şi în ce priveşte transmiterea de la mamă la copil, dar este prima dată când cercetări de acest tip au fost făcute pe toxicomani, relevă studiul citat. Realizat în Thailanda pe o perioadă de patru ani, studiul a fost efectuat pe un grup de 2.400 de utilizatori de droguri injectabile, dintre care doar jumătate au primit un tratament preventiv, în timp ce restul grupului a primit un tratament placebo. Tratamentul aplicat primului grup a constat în administrarea zilnică a unui comprimat de tenofovir, un antiretroviral utilizat în tratarea infecţiei cu HIV. Acesta este comercializat sub numele de Viread de către laboratorul american Gilead Sciences. La finalul studiului, 17 toxicomani aflaţi sub tratament preventiv erau infectaţi cu HIV, faţă de 33 în grupul căruia i s-a aplicat tratamentul placebo, rezultând o reducere a riscului infectării cu HIV de 48,9%. Cercetătorii arată că protecţia s-a dovedit mult mai puţin importantă la toxicomanii care nu şi-au luat tratamentul în mod regulat.