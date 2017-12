Tratament cu laser împotriva transpiraţiei abundente

Un tratament revoluţionar pe baza unui dispozitiv cu laser este foarte eficient împotriva sindromului transpiraţiei abundente şi are un efect permanent. Hiperhidroza sau transpiraţia excesivă este o afecţiune de care suferă milioane de persoane, în întreaga lume. În Marea Britanie, aproximativ 1,5 milioane de persoane se confruntă cu această maladie.

Transpiraţia reprezintă mecanismul prin care organismul scade în mod natural temperatura corpului. Oamenii nu transpiră însă doar la temperaturi ridicate, transpiraţia fiind, totodată, un răspuns al organismului în faţa anumitor emoţii, precum stresul şi frica. În cazul persoanelor care suferă de hiperhidroză, medicii consideră că, din anumite motive, sistemul nervos simpatic al acestora, care controlează transpiraţia prin stimularea glandelor sudoripare, se supraîncarcă şi devine mai sensibil ca de obicei, depăşind limitele obişnuite de funcţionare. Medicul Ayham al-Ayoubi din cadrul Medical & Aesthetic Clinic din Londra a folosit în premieră dispozitivul Cynosure Smartlipo MPX în tratamentul împotriva hiperhidrozei. Acest dispozitiv este folosit, de regulă, pentru îndepărtarea grăsimii din anumite zone ale corpului. În acest caz, laserul este utilizat pentru distrugerea celulelor de grăsime de sub piele, din zona axilelor, prin distrugerea glandelor sudoripare.

Dispozitivul Smartlipo MPX, primul dispozitiv laser cu o dublă frecvenţă de undă, are avantajul că tratamentul este rapid, pacientul se află sub anestezie locală, iar timpul de convalescenţă este foarte scurt. Conlucrând eficient, lumina şi energia acestui tip de laser lichefiază celulele de grăsime şi ţintesc glandele sudoripare. În acelaşi timp, energia laserului cauterizează capilarele, împiedicând astfel hemoragia şi stimulează sinteza colagenului, substanţa care oferă pielii un nivel crescut de rezistenţă. Medicii fac o mică incizie de 1-2 milimetri sub braţul pacientului, în care este injectat un anestezic cu acţiune locală. Fibra optică a laserului este inserată prin această incizie cu ajutorul unei canule microscopice (un tub de mici dimensiuni), sub un unghi precis, fiind orientată către glandele sudoripare de sub piele. După distrugerea acestor celule, ţesutul adipos este apirat şi eliminat prin acest tub de mici dimensiuni. Întreaga intervenţie durează doar 30 de minute. Pacienţii nu suferă din cauza hemoragiei, nu prezintă echimoze, terminaţiile nervoase nu sunt avariate, iar pielea rămâne fără cicatrice. Se pot întoarce la locul de muncă chiar a doua zi, iar rezultatele sunt imediate şi permanente.