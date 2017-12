Tratament cu oxigen ozono-terapie

Tratamentul cu oxigen ozono-terapie începe să fie folosit de tot mai multe cabinete medicale din România, metoda fiind considerată de către unii specialişti extrem de importantă în unele afecţiuni. Şi în Constanţa tratamentul cu oxigen ozono-terapie este deja folosit în cîteva cabinete. Unul dintre aceste aparate a fost donat de către Rotary International, Districtul 2241 România - Republica Moldova, chiar Fundaţiei de Scleroză Multiplă, filiala Constanţa, situat pe b-dul 1 decembrie, nr. 6, bl. L56, ap. 102, sc. F (CMI dr. Luncan). Dr. Răzvan Constantinescu, medic recuperare medicală, membru fondator al Asociaţiei Române de Oxigen Ozono-Terapie, care practică această terapie de doi ani, a explicat că metoda vine în ajutorul mai multor afecţiuni. Este vorba despre scleroza multiplă, poliartrita reumatoidă, lupusul eritematos, dar şi unele afecţiuni dermatologice, cum ar fi afecţiuni de tipul herpesului simplex, Zona Zoster, alergii, micoze etc. Medicul a explicat că metoda nu este deloc dureroasă, iar bolnavul o suportă fără probleme, efectele fiind vizibile în multe dintre situaţii. De exemplu, în patologia varicoasă, bolnavul are nevoie, în funcţie de gravitatea afecţiunii, de circa 10 - 12 şedinţe, într-un interval de patru pînă la şase luni. Fiecare şedinţă poate să dureze aproximativ 15 minute. Spre deosebire de metoda hiperbară unde efectul este de circa 30 de minute, oxigen ozono-terapie are un efect de pînă la 72 de ore. „Este o metodă care în străinătate se foloseşte de aproape o sută de ani. Trebuie să se înţeleagă că nu avem de-a face cu o terapie alternativă. Există protocoale de lucru pe baza cărora lucrăm”, a mai spus medicul.